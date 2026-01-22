Cum a evoluat tehnologia în neurochirurgie

Dr. Ovidiu Grămescu a vorbit, în cadrul emisiunii Bine pentru tine, despre modul în care tehnologia a evoluat în domeniul neurochirurgiei și cum sunt ajutați în prezent medicii să ofere pacienților tratamente extrem de precise.

„De exemplu, este această neuronavigație. Neuronavigația înseamnă, la tumori mici, profunde, ale creierului este ca un fel de GPS. Dacă înainte îți foloseai toate abilitățile, măsurai coordonate ca să cazi exact pe tumoră, să nu te duci pe lângă ea, neuronavigația este un aparat care te duce și te ghidează precis. Și atunci poți să faci și voletul mai mic. Voletul înseamnă ce scoți din os și apoi îl pui la loc. Microscopul nu mai vorbesc, este de mult”, a declarat dr. Grămescu.

Hernia de disc, o afecțiune tot mai des întâlnită

„Coloana noastră vertebrală, care este stâlpul de rezistență al corpului, este solicitată și când faci sport peste măsură. La 20 de ani nu au nicio problemă, organismul e tânăr, creanga este verde. Sunt sportivi de performanță care la 40-50 de ani stau rău cu coloana, pentru că au suprasolicitat-o la un moment dat. Cei care lucrează mult cu greutăți, în construcții, accidentele, traumatismele și, de aproximativ 25-30 de ani, de când cu laptopul, cu statul mult pe scaun și te fură calculatorul, este o poziție vicioasă. Și eu le spun oamenilor: ridicați-vă de pe scaun la o oră, o oră și jumătate, duceți-vă și plimbați-vă, pentru că, după ani de zile, coloana începe să sufere din cauza repaosului prelungi. Unii muncesc prea mult, fac prea mult efort, iar ceilalți stau prea mult. De la statul prea mult poți să faci hernie. Chiar și cervical. Patologia se schimbă odată cu obiceiurile oamenilor, de ceea ce faci”, a precizat șeful Secției de Neurochirurgie de la Spitalul Sanador.

Când mergi la doctor dacă te doare spatele

„Medicina preventivă, cum făceau asiaticii acum 4-5 mii de ani, erau plătiți până apărea boala, după ce apărea boala era vina vraciului că nu i-a ghidat corect și trebuia să se ducă să îi trateze fără să mai fie plătit. Prevenția rămâne de primă intenție. Ce să faci? Să nu o suprasoliciți (n.r. coloana vertebrală), dar nici să o lași să lenevească. Atunci trebuie făcut sport moderat, activitate fizică moderată. Cum ziceau romanii: calea de mijloc e cea mai bună. Nici nu sari calul într-o parte să suprasoliciți, dar nici nu ești sedentar, leneș, cu zeci de kilograme în plus. Dacă vezi că durerea persistă, cauți un medic pentru specialitatea respectivă. Vorbesc acum de hernia de disc lombară, pentru că este cel mai des întâlnită. Este și cervicală, ca frecvență și mai rar, toracală. De ce? Pentru că cutia toracică este fixă și mai rar se face hernie de disc toracal. Lombară – este cea mai mare mobilitate și vine greutatea corpului, la fel și cervicală, este o zonă mobilă. Durerea începe progresiv, pot fi ani de zile, cu perioade lungi de acalmie, și odată răbufnește mai rău. Plasturi cu ibufrone, pastile, toate contează, în unele cazuri, mai ales dacă vorbim de forme de început. Când vezi că gluma se îngroașă, te duci la doctor. De exemplu, la hernia lombară apare durerea pe picior, ceea ce înseamnă că hernia respectivă apasă pe structurile nervoase. Asta implică să faci o investigație, care, în principiu este computerul, RMN-ul, electromiografia, ce hotărăște specialistul. Vezi dacă o mică parte din patologia vertebro-medulară este de operat. O mică parte. E tendința să se forțeze puțin nota cu operațiile. Se operează doar dacă e risc de pareză și semnul de alarmă este durerea de picior la lombar. La cervical, vorbim de durerea pe mână”, a explicat dr. Ovidiu Grămescu.

Interviul integral cu șeful Secției de Neurochirurgie de la Spitalul Sanador poate fi urmărit în clipul video de la începutul articolului.

