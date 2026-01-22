

De la bastonul alb și câinele ghid la primii ochelari inteligenți pentru nevăzători



Peste 300 de milioane de persoane cu dizabilități vizuale folosesc aceleași două soluții de mii de ani: bastonul alb și câinele ghid. Costul unui baston alb pentru nevăzători variază destul de mult în funcție de model și calitate, de la 41 lei un model simplu de aluminiu pliabil la 155 lei un baston alb pliabil de mobilitate din aluminiu, mai complet și reglabil. Însă acesta are anumite dezavantaje, întrucât nu poate detecta pericolele și obstacolele aflate la mari înălțimi.

Deși extrem de eficient, câinele ghid este inaccesibil pentru majoritatea celor care ar avea nevoie de el. ,,Dacă ne uităm la nivel mondial, media costului complet al unui câine ghid depășește 200.000 de euro, cât o mașină foarte scumpă. În România, sunt 21 de câini ghid la 85.000 de persoane cu dizabilități vizuale”, a precizat Cornel Amariei, subliniind discrepanța uriașă dintre nevoie și acces.

Ochelarii .lumen, ,,o mașină” pe care o porți pe cap și te ghidează prin mediul pietonal

Inspirat de tehnologia de condus autonom, tânărul a decis să transfere acest concept în zona pietonală. „Am luat tehnologia de condus autonom și am creat o mașină cu condus autonom, dar nu una care se conduce pe drum, ci una pe care o porți pe cap și te ghidează prin mediul pietonal”, a explicat inventatorul, care a mărturisit că s-a născut într-o familie de persoane cu dizabilități, de aici și preocupările sale pentru nevoile acestor oameni.

Cezar Amariei, inventatorul ochelarilor inteligenți pentru nevăzători

,,Sunt singura persoană fără dizabilități din familia mea. Părinții mei, sora mea, toți sunt persoane cu dizabilități”, a subliniat Cornel Amariei, explicând contextul care a stat la baza ideii sale.

Funcționarea ochelarilor .lumen se bazează pe feedback haptic, nu vizual. „Câinele ghid te trage de mână. Ochelarii .lumen fac toate aceste lucruri, dar nu te trag de mână, ci de cap”, a explicat Amariei, care a folosit un sistem de haptice în zona frunții, astfel că purtătorul simte cum device-ul îl direcționează în ce parte trebuie să o ia pentru a ocoli obstacolele.

Ochelarii inteligenți pentru nevăzători costă 10.000 de euro

Prețul de listă este de aproximativ 10.000 de euro, însă scopul inventatorului este ca utilizatorii finali să nu suporte costul ochelarilor.

„Nu este un preț pe care ne așteptăm ca persoanele cu dizabilități să-l plătească. În România, ochelarii vor fi oferiți printr-un program derulat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD). În momentul de față avem peste 1500 de nevăzători din România înscriși în listele noastre”, a spus Cornel Amariei, care nu a putut preciza la câți români nevăzători va ajunge dispozitivul său prin cadrul programului guvernamental.

Florin Popa, Director Orange România

Florin Popa, Director Business to Business, Orange România, a explicat care este rolul companiei pe care o reprezintă în acest parteneriat: „Ce lansăm noi azi este un pachet de tehnologie care înseamnă dispozitivul .lumen, un telefon de ultimă generație, conectat la rețeaua Orange 5G, și un Call Center unde colegii noștri oferă ajutor pentru configurare și utilizare. Este un pas foarte important și nu putem să nu amintim sprijinul autorităților pentru a facilita accesul la acest pachet de tehnologie”, a declarat reprezentantul Orange, făcând referire la programul Tech Assist și la voucherele acordate prin acest program.

Programul Tech Assist este creat pentru a sprijini persoanele cu dizabilități prin tehnologii asistive și echipamente moderne, pentru o viață independentă și conectată. Este un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană și gestionat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD).

Ochelarii, testați de 500 de nevăzători din 40 de țări

Tehnologia a fost deja testată pe scară largă din California până în Tokyo. „Este o tehnologie testată de peste 500 de nevăzători din 40 de țări”, a explicat fondatorul .lumen, care se bucură de recunoaștere internațională.

„Acești ochelari au câștigat peste 150 de premii pentru România”, a spus Amariei, amintind de Red Dot Award și de recunoașterea primită la CES, unde „România câștiga pentru prima dată Innovation Award-ul și premiul de accesibilitate”.

Ochelarii inteligenți sunt încadrați ca dispozitiv medical de clasă 1, fiind destinați adulților cu dizabilități vizuale severe.

„Noi ne adresăm oricărei persoane adulte cu o dizabilitate vizuală suficient de profundă încât mobilitatea să-i fie afectată”, a declarat inventatorul. Întrebat de Libertatea, când ar putea fi accesibili acești ochelari și pentru copiii nevăzători, Cornel Amariei a spus că urmează testele pe categoria de vârstă 16-18 ani.

Libertatea de a merge singură fără baston și câine ghid. Mărturia unei nevăzătoare

Silvia Stenea este nevăzătoare de la 24 de ani. A fost diagnosticată cu retinopatie pigmentară, o afecțiune care i-a redus vederea de la o independență totală la o percepție de doar 0,0001% în prezent. Deși folosește bastonul și uneori câinele ghid al surorii sale, care se confruntă cu aceeași problemă de vedere, Silvia explică faptul că acestea nu pot oferi siguranță deplină în fața tuturor obstacolelor.

,,Bastonul nu poate detecta obstacolele aflate la înălțime (obiecte care ies din planul peretelui sau obstacole la nivelul capului), iar câinele ghid deși oferă un grad mare de siguranță, există situații sau medii unde mobilitatea rămâne o provocare”.

Silvia Stenea, nevăzătoare care a testat ochelarii inteligenți .lumen

Silvia Stenea este printre primii nevăzători din România care a testat ochelarii inteligenți. „Eu sunt altfel pe stradă cu Lumen decât cu bastonul. Este o diferență majoră.”

În timpul testărilor în 2025, în Parcul Central din Cluj, Silvia a trăit o experiență pe care nu o mai avusese de foarte mult timp: a mers singură pe alei, fără ajutoare tradiționale. Nu a folosit nici bastonul, nici ajutorul unei alte persoane. Ghidată doar de dispozitivul .lumen, s-a plimbat în siguranță, o realizare care pentru o persoană văzătoare poate părea banală, dar care pentru ea a fost monumentală.

„Mi-era dor să alerg, dar cu ajutorul tehnologiei Lumen, acest vis de a simți viteza și mișcarea fără teamă a devenit, pentru prima dată, realizabil. Acest dispozitiv ne oferă independență”, a spus Silvia Stenea.

Dacă la început acești ochelari cântăreau 15 kg, acum au până într-un kilogram și o autonomie de 3 ore de mers continuu.

„Nu redăm vederea. Nu putem face astfel de miracole încă. Însă ajutăm cu cea mai mare problemă pe care persoanele cu dizabilități o au, anume mobilitatea”, este concluzia lui Cornel Amariei.

Ochelarii cu AI pentru nevăzători îi ghidează pe aceștia printre obstacolele de zi cu zi, iar bastonul smart cu AI pentru nevăzători identifică obstacole și îi ajută pe aceștia să navigheze mai ușor în viața de zi cu zi.