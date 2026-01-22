A fugit în Indonezia cu un vapor luat din Anvers

Bărbatul a fost condamnat de Tribunalul Alba la 30 de ani de închisoare în dosarul omorului săvârșit asupra unui om de afaceri din Sibiu, Adrian Kreiner.

Ceilalți doi inculpați din dosar, Laurențiu Ghiță și Marian Cristian Minae, au fost condamnați la închisoare pe viață. Cauza este în faza de apel, cei trei contestând pedepsele aplicate de completul de judecată de la instanța de fond.

Întrebat dacă îi pare rău și regretă faptele, Zuleam a răspuns „da”. Cosmin Zuleam a fost depistat în stațiunea indoneziană Bali, după ce a fost inclus pe lista celor mai căutați infractori (most wanted) din Europa. Acesta ar fi locuit ilegal în țara din Asia de Sud-Est, unde ar fi ajuns cu vaporul din portul belgian Anvers.

Joi, 22 ianuarie 2025, a fost adus la Curtea de Apel Alba Iulia pentru confirmarea mandatului de arestare în lipsă, emis de Tribunalul Sibiu, în urmă cu mai bine de 2 ani.

Bărbatul de 33 de ani, de loc din Horezu Poenari, județul Dolj, nu a dat nicio declarație în fața magistraților. Acesta a fost, însă, de acord cu confirmarea mandatului de arestare.

Condamnat la 30 de ani de închisoare

Zuleam este judecat pentru cinci infracțiuni: omor calificat, două tâlhării calificate, furt calificat și complicitate la furt calificat. La Tribunalul Alba, a primit 22 de ani pentru omor și un total de 24 de ani pentru celelalte acuzații. Prin contopire a rezultat pedeapsa de 30 de ani de închisoare.

Zuleam a scăpat de închisoare pe viață pentru că este singurul dintre cei trei care nu are condamnări anterioare, respectiv nu este recidivist. Cei trei au fost obligați să plătească, în solidar, fostei partenere și fiicei omului de afaceri daune morale totale de 450.000 de euro. Următorul termen în dosar va fi în 9 februarie 2026.

„Instanța reține că elementul material al infracțiunii de omor calificat s-a realizat prin acţiunea inculpatului Zuleam Cristinel Cosmin de a proceda la aplicarea de lovituri victimei Kreiner Adrian, de a participa la legarea victimei Kreiner Adrian și de a o pune pe aceasta în imposibilitatea de a se apăra, urmată de acțiunea inculpatului Ghiță Laurențiu de a executa o manevră de asfixie mecanică prin prinderea și strângerea gâtului victimei între corpul și brațul acestui inculpat, ce a condus la întreruperea fluxului sanguin spre creierul victimei”, astfel este descrisă fapta bărbatului depistat în Indonezia.

Au ucis și au fugit din România

Magistratul care a judecat dosarul a constatat că, în cauză, există probe certe din care rezultă, în afara oricărui dubiu, că aceștia au comis infracțiuni de o gravitate extremă, respectiv omor calificat și tâlhărie calificată, precum și fapte de furt calificat, după care au încercat să se sustragă urmăririi penale și judecății, părăsind România.

„Instanţa apreciază că, în raport de modul de concepere a activităţii infracţionale, cu împrejurările comiterii faptelor şi cu importanţa relaţiilor sociale încălcate de cei trei inculpați, privarea fiecărui inculpat de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Pe de altă parte, asemenea fapte, neurmate de o ripostă fermă a societăţii ar întreţine climatul infracţional şi ar crea făptuitorilor impresia că pot persista în sfidarea legii”, a mai precizat judecătorul de la tribunal. Crima a avut loc în noaptea de 6/7 noiembrie 2023. Scena omorului s-a derulat în noaptea de 5/6 noiembrie 2023, în locuința lui Adrian Kreiner din Sibiu.

Adrian Kreiner a fost ucis în noaptea de 5/6 noiembrie 2023, în locuința sa din Sibiu

Ghiță și Minae au exploatat lipsa lui Zuleam de la proces

Anchetatorii s-au folosit în administrarea probelor și de expertize genetice judiciare. Astfel, pe un plic de cafea găsit în locuința din care au supravegheat casa omului de afaceri a fost identificat ADN-ul lui Costinel Cosmin Zuleam, care se afla în baza de date a autorităților judiciare din Slovenia. Bărbatul era cercetat în această țară pentru o faptă de furt.

Acesta a fost și punctul de plecare al anchetei, care a dus la identificarea celor trei atacatori. De asemenea, pe o bucată de material textil cu care Laurențiu Ghiță a acoperit un senzor de mișcare, atunci când s-a intrat în locuință, a fost identificat ADN-ul acestuia.

Laurențiu Ghiță și Marian Cristian Minae

Ghiță și Minae au exploatat faptul că Zuleam nu a fost prezent la proces, la fond, și au susținut că acesta este singurul vinovat de decesul victimei, el fiind organizatorul operațiunii prin care doreau să jefuiască locuința afaceristului din Sibiu. Procurorul și judecătorul au constatat, însă, că cei trei au acționat „conjugat și coordonat” pentru a suprima viața victimei.

