Vicepreședintele Parlamentului European critică dur gestul lui George Simion de a tăia un tort în forma Groenlandei cu steag american deasupra, în timpul vizitei pe care liderul AUR o face în Statele Unite. „Să-ţi stea în gât tortul ăla!”, transmite Ştefănuţă, într-un mesaj video postat pe o reţea de socializare.

„George Simion, am un mesaj pentru tine. Să-ţi stea în gât tortul ăla! Când tai tortul ăla, gândeşte-te că poate era Dobrogea în locul Groenlandei şi cineva îţi cerea acel teritoriu”, spune europarlamentarul.

Acesta îl critică pe liderul AUR, transmițându-i că la lucruri serioase nu se râde.

„Noi suntem parte dintr-o familie şi când eşti parte dintr-o familie, ai grijă de nevoile celor din familia ta. Dacă unul din membrii familiei este atacat, nu râzi la lucruri serioase. Pentru că data viitoare poate eşti tu la rând. Aşa că să-ţi stea în gât tortul ăla”, a precizat Nicu Ştefănuţă.

Liderul AUR a participat, miercuri, la un eveniment politic în cadrul căruia a fost adus un tort în forma Groenlandei decorat cu steagul SUA.