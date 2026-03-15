Ploșnițele se tem de apă și suprafețe umede

Ploșnițele de pat, cunoscute științific sub numele de Cimex lectularius, sunt insecte parazite care se hrănesc cu sânge și pot deveni o problemă serioasă în locuințe, fiind extrem de greu de eliminat. În ultimele două decenii, numărul infestărilor a crescut la nivel global, iar acest fenomen este atribuit rezistenței crescute a insectelor la pesticidele chimice.

O descoperire din întâmplare oferă o soluție simplă pentru combaterea ploșnițelor de pat, conform unui studiu publicat în Journal of Ethology și citat de The Independent. Cercetătorii au constatat că aceste insecte evită apa și suprafețele umede, un comportament necunoscut până acum.

Dr. Dong Hwan Choe, entomolog la Universitatea din California, Riverside, și autor al studiului, a explicat de ce apa reprezintă o amenințare semnificativă pentru ploșnițe.

„Dacă intră în contact fizic cu o suprafață lichidă, acestea rămân blocate, iar deschiderile respiratorii de pe abdomen, numite spiracule, sunt blocate”, a precizat cercetătorul. El adaugă: „Datorită puterii adezive a apei, aceasta poate fi extrem de periculoasă din perspectiva unei ploșnițe. Nu este surprinzător că evită umiditatea extrem de mult”.

O descoperire accidentală în laborator

Descoperirea a fost făcută din întâmplare în timpul unui experiment de laborator. Cercetătorii au observat că ploșnițele refuză să intre în contact cu suprafețe umede chiar și atunci când acestea conțineau sânge, principala lor sursă de hrană.

În timpul testelor, o membrană de la un recipient folosit pentru hrănirea insectelor s-a deteriorat, permițând scurgerea sângelui pe o bucată de hârtie.

„Am crezut că ploșnițele vor fi încântate să bea sângele de pe hârtie, dar ce am văzut a fost cu totul diferit. Evitau activ acea zonă umedă și nici măcar nu se apropiau de ea”, a povestit dr. Choe.

Ulterior, cercetătorii au testat cu apă simplă pe hârtie, iar rezultatele au fost similare. Indiferent de sex sau vârstă, toate ploșnițele au evitat suprafețele umede. În multe cazuri, insectele făceau „viraje bruște” pentru a scăpa de contactul cu apa, conform studiului.

