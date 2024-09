Parcul zoo a negat inițial situația și a susținut că specia se numește „câine-panda”. Când vizitatorii furioși au început să posteze filmulețe pe rețelele sociale și și-au cerut banii înapoi, oficialii din Shanwei au recunoscut înșelătoria.

În imagini se vede cum, la zona urșilor, animalele apar brusc, gâfâind: „Doamne, latră”, a exclamat un turist. De fapt, câini din rasa Chow Chow, o rasă cu blană groasă originară din China, erau vopsiți în așa fel încât să semene cu panda.

NEW: China zoo forced to admit the truth after one of their “pandas” started panting and barking.



The Shanwei zoo admits they painted dogs white and black to make them look like pandas.



The zoo initially tried claiming that the dogs were a unique breed of pandas called… pic.twitter.com/MMoQLD7zuR