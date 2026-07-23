Mașinile se vor vinde în Europa sub marca iCAUR, deși în China se comercializează sub brandul iCar. Diferențele vin din drepturile de utilizare asupra brandului.

Prima lansare pentru iCar în Europa

Acesta produce mașini electrice și hibride dezvoltat pentru clienții care caută autonomie extinsă, versatilitate și experiențe outdoor.

„România este prima piață europeană semnată pentru iCAUR, iar AUTO ITALIA este primul grup partener confirmat pentru dezvoltarea brandului în Europa”, a anunțat dealerul.

Lansarea oficială în România este planificată pentru luna octombrie 2026, urmând ca primul model iCAUR destinat pieței locale, iCAUR V27, să fie disponibil comercial la începutul anului 2027.

Încă un brand auto chinezesc se lansează în România: Auto Italia aduce marca iCAUR, care în China se vinde drept iCar
iCAUR V27 este nava-amiral a mărcii Foto: Auto Italia

„La nivel global, iCAUR își construiește identitatea în jurul ideii de mobilitate versatilă, capabilă să răspundă atât nevoilor de zi cu zi, cât și dorinței de explorare, călătorie și libertate de mișcare. Brandul combină tehnologiile electrificate cu o abordare concentrată pe outdoor lifestyle și cu un limbaj de design clasic, robust, reinterpretat pentru utilizare în scenarii multiple”, arată importatorul.

Un fel de Jeep electric

Modelul iCAUR V27 este cel de top al brandului. Acesta seamănă cu un Jeep și se remarcă printr-o siluetă robustă și un limbaj de design clasic, inspirat de vehiculele de aventură, reinterpretat prin tehnologii electrificate.

Modelul V27 integrează sistemul Golden REEV, o tehnologie cu autonomie extinsă pentru vehicule electrificate. Acesta utilizează un motor 1,5 litri cu rol de generator, cu o eficiență termică de până la 44,5%, capabil să producă 3,71 kWh de energie electrică pentru fiecare litru de combustibil.

În această configurație, V27 oferă peste 150 km autonomie electrică și o autonomie totală combinată de peste 1.000 km.

De asemenea, iCAUR V27 integrează sistemul i-AWD, tracțiune integrală inteligentă, și moduri multiple de rulare, de la naveta urbană și drumuri interurbane până la escapade outdoor, camping și trasee în afara asfaltului. Experiențele outdoor sunt susținute și de funcționalități precum V2L, care permite alimentarea unor echipamente electrice în afara mașinii, în contexte precum campingul.

Dezvoltare accelerată

La nivel internațional, iCAUR se află într-o etapă accelerată de dezvoltare. Rețeaua sa de vânzări acoperă deja peste 40 de țări și regiuni, iar brandul și-a consolidat prezența în piețe precum Orientul Mijlociu, Asia de Sud-Est și Africa de Sud.

În perioada următoare, brandul își va continuă expansiunea către piețele europene.

Auto Italia face parte din grupul Samelet, fondat în 1946, în Israel. La nivel global, acesta are în portofoliu Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Ferrari, Fiat, Jeep, Iveco, Maserati, Ram, Subaru și Hongqi.

Pe lângă activitatea extinsă din Israel, Samelet este prezent și în România, unde deține fostul importator FCA.

În Grecia, Samelet deține brandurile deținute anterior de FiatChrysler, precum și brandul Leapmotor. Începând cu anul 2026, grupul și-a extins prezența europeană prin intrarea pe piața din Elveția cu brandul Chery.

Grupul Chery deține o multitudine de branduri: Chery, Omoda, Jaecoo, Lepas, Exeed, Luxeed, Exlantix, Freelander.

În China, Chery este partener pentru Land Rover.

Invazia dragonilor chinezi

Tot mai multe mărci auto chinezești s-au lansat în ultimii ani în România: MG, Geely, Lync&Co, Zeekr, BYD, Xpeng, Leapmotor, plus mărcile Chery, Omoda, Jaecoo și Lepas.

Alte mărci, precum Hongqi și Dongfeng plănuiesc lansări masive în Europa.

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