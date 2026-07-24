Zeci de mii de cetățeni și turiști au fost evacuați de urgență, în timp ce infrastructura energetică și de transport este grav afectată. Lupta cu flăcările a pretins deja și vieți omenești în rândul salvatorilor.

Infernul din Sicilia: pene de curent, recolte distruse și un pompier mort la datorie

În Italia, insula Sicilia se află în centrul celei mai severe crize din această vară. Vânturile puternice de sirocco, care bat dinspre Deșertul Sahara, au purtat flăcările spre zonele locuite și au creat focare imposibil de stăpânit. În capitala Palermo s-au înregistrat pene de curent majore, iar fumul gros a învăluit cartiere întregi.

Tragedia s-a adâncit după ce un pompier în vârstă de 59 de ani și-a pierdut viața în timp ce se lupta cu flăcările lângă San Cataldo. Situația a devenit critică și în provincia Agrigento, unde drumurile naționale au fost închise, iar rețelele de telefonie și alimentare cu apă au fost avariate.

„Căldura a fost atât de intensă încât balustradele și clanțele ușilor au devenit încinse. Fumul a cuprins mai multe cartiere, iar până la ora 4 dimineața temperaturile din oraș au depășit 40 de grade Celsius”, scrie publicația italiană La Repubblica.

Pagubele economice pentru agricultorii locali sunt catastrofale. Marco Barbaccia, un fermier din regiune, a descris deznădejdea prin care trece după ce livada sa de măslini a fost complet mistuită.

„Nu am reușit să salvăm nimic. Am pierdut atât recolta din acest an, cât și pomii înșiși, ceea ce înseamnă pierderea producției viitoare de ulei de măsline extravirgin”, a mărturisit fermierul.

Sute de persoane au fost evacuate din locuințe și din clinicile medicale din zonă. La Bivona, fermierii locali au intervenit alături de autorități, folosind propriile tractoare, excavatoare și cisterne cu apă pentru a opri avansul focului spre case.

Franța și Spania sub asediul flăcărilor: trenuri blocate și peste 20.000 de oameni evacuați lângă Bordeaux

În sud-vestul Franței, peste 20.000 de persoane au fost evacuate de urgență din regiunea Lège Cap-Ferret, situată în apropiere de Bordeaux. Peste 700 de pompieri au fost mobilizați pe teren. Doi dintre salvatori și-au pierdut viața la începutul săptămânii, în timp ce interveneau pentru a proteja zona din apropierea aeroportului din Bordeaux.

Primarul din Lège-Cap Ferret, Philippe de Gonneville, a recunoscut că viteza de propagare a focului a depășit orice estimare a autorităților, impunând evacuări masive în timpul nopții.

Situația este la fel de dramatică și în Spania, unde peste 100.000 de hectare de teren au fost arse de la începutul anului. În regiunile centrale Guadalajara, Toledo, Ciudad Real și Albacete, armata a fost trimisă în sprijinul echipajelor de urgență.

Compania feroviară națională Adif a suspendat circulația pe linia de mare viteză Madrid – Barcelona, unul dintre cele mai aglomerate coridoare de transport din țară, din cauza unui incendiu izbucnit în apropierea șinelor la Alcalá de Henares.

Agenția meteorologică spaniolă a emis avertizări de „pericol extraordinar”, în timp ce destinații turistice de top precum Malaga, Valencia și Alicante se confruntă cu temperaturi extreme de 42-44°C.

Cod roșu în Grecia și Cipru, secetă istorică în Marea Britanie

Efectele valului neobișnuit de căldură se extind pe tot continentul. În Grecia, zona metropolitană a Atenei și mari părți din centrul țării au fost plasate pe cel mai înalt nivel de alertă de incendiu, la temperaturi ce depășesc 42°C. În Cipru, autoritățile au emis avertizări pentru valori termice de 43°C.

Uscăciunea extremă a afectat până și regiunile nordice. Țara Galilor a devenit prima regiune din Marea Britanie care a declarat oficial stare de secetă, după ce debitul râurilor a scăzut dramatic sub presiunea temperaturilor record.

Cercetătorii de la nivel european avertizează că aerul fierbinte absoarbe accelerat umiditatea din sol și din vegetație, creând condițiile ideale pentru izbucnirea unor incendii imposibil de controlat prin mijloace convenționale, un fenomen care riscă să devină o nouă normalitate a verilor europene.

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