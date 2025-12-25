Echipajele de pompieri, alertate printr-un apel la 112, au constatat că flăcările au cuprins anexa din tablă unde se afla afumătoarea, distrugând magazia și acoperișul acesteia. Una dintre casele afectate a suferit avarii la acoperiș și pierderi materiale semnificative în interior. Cealaltă locuință a avut de suferit la nivelul fațadei, geamurilor, roletelor, gardului și al unor pubele.

Bărbatul implicat a explicat că a folosit o grămadă de rumeguș umed pentru a produce fum, evitând astfel flăcările, dar crede că grăsimea încinsă scursă de la slănină a declanșat incendiul. Această ipoteză a fost confirmată și de pompieri, potrivit Bihor Online.

Pensionarul a recunoscut responsabilitatea și a achitat despăgubirile pentru daunele provocate vecinilor. Judecătoria Oradea a decis să aplice o amendă penală de 1.000 de lei, însă a amânat executarea acesteia pe o perioadă de supraveghere de doi ani, ținând cont de atitudinea sa cooperantă.

Cu toate acestea, el a fost obligat să suporte și cheltuieli judiciare în valoare de 500 de lei.

