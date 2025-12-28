Acest sprijin financiar are drept scop susținerea Ucrainei în deblocarea fondurilor de la Fondul Monetar Internațional, a precizat Carney.

Declarația a fost făcută în timpul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, desfășurată în Halifax.

Atacul asupra Kievului arată cât de important este să fim alături de Ucraina în aceste momente dificile. Sub conducerea președintelui Zelenski, avem condițiile și posibilitatea unei păci juste și durabile”, a spus Carney.

Conform unui comunicat de presă al guvernului Canadei, finanțarea va permite FMI „să împrumute Ucrainei încă 8,4 miliarde de dolari” prin intermediul programului Facilități de finanțare extinse.

Finanțarea ar sprijini, de asemenea, reconstrucția Ucrainei prin furnizarea de garanții de împrumut de până la 1,62 miliarde de dolari canadieni (1,1 miliarde de dolari) prin intermediul Băncii Mondiale și al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Următoarea destinație a liderului ucrainean este Washington, unde va discuta cu președintele american Donald Trump.

Conform site-ului oficial al premierului canadian, întâlnirea din Halifax a urmat unei conversații telefonice între cei doi lideri, care avusese loc vineri, pentru a analiza ultimele evoluții în negocierile de pace.

Premierul Canadei, Mark Carney, l-a felicitat pe președintele Volodimir Zelenski pentru eforturile sale continue de a asigura pacea.

„Prim-ministrul Carney l-a felicitat pe președintele Zelenski pentru eforturile sale continue de a asigura o pace justă și durabilă pentru poporul ucrainean și pentru curajul poporului ucrainean, care se confruntă cu o nouă iarnă de agresiune rusă”, potrivit site-ului oficial al premierului canadian.

Anunțul Canadei a venit înainte de întâlnirea programată duminică între Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump, la reședința sa din Florida, Mar-a-Lago, pentru a discuta planul de pace în 20 de puncte.

Ajutorul anunțat de Canada vine în contextul în care liderii europeni au aprobat, pe 19 decembrie, un împrumut fără dobândă pentru Ucraina în valoare totală de 90 de miliarde de euro (105,5 miliarde de dolari) pentru perioada 2026-2027, întrucât Kievul urma să rămână fără numerar până la mijlocul anului 2026.

