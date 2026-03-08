19 oameni au fost evacuați în urma incendiului din Târnăveni

Un incendiu izbucnit duminică într-un apartament de pe strada Tineretului, în Târnăveni. În urma incendiului, din imobil au fost evacuate 19 persoane, printre care și cinci copii.

Proprietarul locuinței a suferit arsuri de gradul I și II la mâini și a fost transportat de urgență la spital, la Compartimentul de Primiri Urgențe din Târnăveni, potrivit Târnăveni.ro și News.ro.

„La locul solicitării intervin două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Mureș. Concomitent cu acțiunile pentru localizarea și lichidarea incendiului, echipajele desfășoară misiuni de evacuare a persoanelor din apartamentele din bloc”, a transmis ISU Mureș.

Pompierii au localizat rapid incendiul și au eliminat degajările de fum de pe casa scării

Incendiul din Târnăveni a fost localizat rapid, iar degajările de fum de pe casa scării au fost eliminate. În total, 14 adulți și doi copii au fost evacuați de echipajele de intervenție, iar alți trei minori din apartamentul afectat s-au autoevacuat.

Pentru siguranță, la fața locului a fost mobilizată și o autospecială pentru transportul mai multor victime.

Cauza incendiului urmează să fie stabilită. Autoritățile anunță că intervenția promptă a pompierilor a prevenit extinderea flăcărilor la restul imobilului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE