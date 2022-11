„Rezervoare cu produse petroliere în districtul Surajski ard. Echipe de pompieri şi salvatori sunt la faţa locului”, a transmis guvernatorul Aleksandr Bogomaz, pe rețelele sociale.

Guvernatorul nu a indicat ce a provocat incendiul, dar a precizat că nu există informaţii în legătură cu victime.

🔥In the Suraz region of the Bryansk region, storage tanks with oil products continue. More than 80 people and 30 pieces of equipment, including a fire engine, were involved in the extinguishing. And they started so modestly with one tank😁 Hey! 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/RKjIfI30cg