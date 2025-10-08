„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs pe strada Mureşeni din Capitală. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la acoperişul mai multor locuinţe, existând pericolul de extindere şi la alte construcţii învecinate.”, a precizat inițial ISU București-Ilfov.

Incendiul a afectat o suprafață de aproximativ 300 mp, cuprinzând patru locuințe și o anexă.

O persoană a fost evacuată și a primit îngrijiri din partea echipajelor SMURD, după ce a suferit un atac de panică.

Pentru gestionarea situației de urgență, autoritățile au mobilizat: zece autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori și două ambulanțe SMURD.

Ulterior, ISU București-Ilfov a anunțat că incendiul a fost localizat și că se lucrează la lichidarea acestuia.

„Incendiul este localizat, se lucreaza la lichidare. Persoana evacauata a suferit un atac de panică”, atransmis ISU Bucureşti-Ilfov.

Pompierii au realizat un dispozitiv de intervenție circular pe străzile Mureșeni și Gh. Doja pentru a controla eficient situația.

