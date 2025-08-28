Incendiu în zona Militari din București

Incendiul a izbucnit, potrivit primelor informații de la ISU București-Ilfov, pe strada Piscul Crăsani din București, la limita dintre București și Chiajna, în zona Militari.

Pompierii au explicat că sunt degajări mari de fum, iar totul ar fi pornit de la flăcările izbucnite la vegetația uscată și că incendiul se extinde cu repeziciune din cauza suprafeței mari.

Mesaj RO-Alert după incendiul din Militari

După ce fumul gros a început să se ridice deasupra orașului, pompierii ISU București-Ilfov au trimis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert.

„Incendiu de vegetație uscată cu degajări de fum ce afectează zona Chiajna. Conduceți cu prudență. Respectați recomandările dispuse de autorități”, se arată în mesajul trimis.

Incendiul din Militari este al doilea eveniment major produs astăzi în București, pentru care pompierii au trimis mesaj RO-Alert, după ce un alt incendiu a afectat un restaurant dezafectat de pe Calea Victoriei.