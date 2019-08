De Răzvan Mihalașcu,

Incendiul a izbucnit duminică, la scurt timp după miezul nopții, într-o clădire în care funcționa o creșă, relatează postul Euronews, citat de Mediafax.

Cinci copii au murit după ce imobilul a fost cuprins de flăcări. Printre victime se numără patru frați, cu vârste cuprinse între 8 luni și 7 ani, a precizat bunica acestora, conform The Associated Press.

Șeful Departamentului de Pompieri a precizat că în incendiu a murit și copilul proprietarului creșei, notează CNN.

În urma incendiului izbucnit în jurul orei 1 (ora locală), un adult a fost transportat la spital, potrivit reprezentanților Poliției din Erie.

Conform CNN, creșa distrusă în incendiu aparține unei organizații neguvernamantale.

Pompierii au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele producerii tragediei.

