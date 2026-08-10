Aproximativ 300 de muncitori care se aflau în incinta fabricii în momentul izbucnirii incendiului au fost evacuați de urgență. Guvernatoarea regională, Kristina Sidorova, a confirmat că nicio persoană nu a fost rănită și nu s-au înregistrat victime în rândul angajaților. Din cauza fumului dens și a detonărilor secundare care au continuat să se audă în zonă, autoritățile au emis avertizări pentru populație, recomandându-le locuitorilor din satele vecine să rămână în case și să țină ferestrele închise.

Ipoteza anchetatorilor: Accident la alimentarea cu combustibil

Primele date colectate de anchetatori și publicate de Radioul Național Bulgar indică faptul că este vorba despre un accident tehnic, excluzându-se pentru moment ipoteza unui act de sabotaj. Din reconstituirea preliminară reiese că incendiul a izbucnit în timpul alimentării rezervoarelor de către un camion-cisternă. Flăcările s-au extins rapid la muniția depozitată într-unul dintre depozite, declanșând apoi exploziile.

Ministrul bulgar de interne, Ivan Demerdjiev, a precizat că prim-ministrul a fost informat de urgență și că pompierii acționează la fața locului pentru izolarea și stingerea focarelor. Totodată, au fost trimise stații mobile pentru monitorizarea calității aerului din regiune, iar eventualele evacuări ale comunităților din apropiere sunt luate în calcul strict ca măsuri preventive.

Fabrica aparține omului de afaceri Emilian Ghebrev

Unitatea industrială din Belița este operată de compania privată din industria de apărare EMKO, patronată de omul de afaceri Emilian Ghebrev. Amplasamentul este încadrat oficial în categoria obiectivelor cu potențial ridicat de risc din cauza specificului activității: producția și asamblarea de muniție, manipularea substanțelor explozive și repararea armamentului.

Complexul funcționează sub un regim special de reglementare și autorizare încă din anul 2009. Ancheta coordonată de autoritățile judiciare din Bulgaria este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate dacă au fost respectate toate normele de securitate în timpul manevrelor de alimentare care au dus la declanșarea deflagrației. Pentru moment, EMKO anunță că în ancheta preliminară scoate din calcul ipoteza unei erori umane a muncitorilor săi, conform site-ului bulgar Novinite.