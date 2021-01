VIDEO | Incendiu la cea mai mare fabrică de vaccinuri din lume. Cinci oameni şi-au pierdut viaţa

Canalele de televiziune indiene au arătat imagini cu un nor imens de fum cenuşiu deasupra clădirii Serum Institute, situat în oraşul Pune (vest), unde sunt produse în prezent milioane de doze de vaccin împotriva COVID-19, Covishield, dezvoltat de AstraZeneca şi Universitatea Oxford.

Serum Institute se pregăteşte să producă de asemenea un vaccin dezvoltat de compania americană Novavax.

În urma incendiului, cinci persoane şi-au pierdut viaţa, a declarat pentru presa indiană primarul oraşului Pune, Murlidhar Mohol, iar directorul general al companiei, Adar Poonawala, a prezentat ”condoleanţe” familiilor victimelor pe contul său de Twitter.

Potrivit canalelor de televiziune, incendiul a izbucnit la un sit în construcţie, departe de instalaţiile de fabricare a vaccinurilor.

Fire breaks out at a building under construction at Serum Institute of India, the worlds largest vaccine manufacturer.



The blaze did not immediately affect a stockpile of COVID-19 vaccine, officials say. https://t.co/3J6E7ML6aA pic.twitter.com/WQQZOXL38h