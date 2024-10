Oficialii ruși nu oferă detalii despre cauzele incendiului, dar canalul de Telegram Baza, asociat aparatului de securitate al Rusiei, relatează că mai multe rezervoare de combustibil au luat foc în Feodosia după ce locuitorii au auzit o serie de explozii puternice.

Un alt canal de Telegram, Astra, scrie că ucrainenii au vizat un terminal maritim de produse petroliere.

Site-ul de știri Krîmskii veter relatează că ucrainenii au vizat în noaptea de duminică spre luni și bazele aeriene Sakî și Belbek din Crimeea. Alarmele antiaeriene au fost declanșate la Sevastopol, cartierul general al Flotei Ruse din Marea Neagră.

Ministerul rus al Apărării a susținut mai devreme că unităţile sale de apărare antiaeriană au distrus 12 drone ucrainene deasupra Peninsulei Crimeea. Traficul stradal în unele părţi ale orașului Feodosia a fost restricţionat temporar. Alte șase drone ucrainene ar fi fost doborâte în regiunea Kursk și câte una în regiunile Belgorod, Briansk și Voronej.

Heavy UAV attack against targets in Russian-occupied Crimea. The oil depot in Feodosia has been severely hit. At least three major fires are raging.



Aside from this place, the airfields of Saky and Belbek were also under attack. No news about the outcome, yet.



Source: Telegram… pic.twitter.com/CCYku4iVjK