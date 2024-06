UPDATE ora 18.21: Cel puțin opt oameni au murit în incendiul de la Fryazino, transmite TASS, care citează serviciile de urgență ruse.

„Două persoane au murit după ce au sărit pe fereastră pentru a scăpa de incendiu. Șase au rămas înăuntru, unde s-au produs prăbușiri. Toți au murit”, au transmis serviciile de urgență pentru TASS.

O victimă a fost salvată de pompieri, dar se află în stare gravă la spital. Operațiunile de salvare continuă la fața locului. Ele sunt însă îngreunate din cauza temperaturilor ridicate și a fumului dens.

Patru etaje ale clădirii au ars complet şi nu se cunoaşte numărul exact al răniţilor. Serviciile de intervenţie au raportat o explozie în clădire. Cauza ar fi fost o butelie de gaz, potrivit TASS.

Majoritatea spaţiilor din clădirea mistuită de flăcări, în care în trecut a funcţionat Institutul de Cercetare Platan, sunt închiriate. Clădirea nu a mai fost verificată din 2017 în ceea ce priveşte siguranţa la incendiu.

Știrea inițială: Imagini difuzate pe rețelele sociale au arătat cum coloane de fum negru ieşeau din clădirea de opt etaje. Unele dintre persoane rămase înăuntru au fost văzute spărgând geamurile.

„Potrivit informaţiilor preliminare, sunt 9 persoane în clădire. Operaţiunea de salvare continuă”, a declarat Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă.

