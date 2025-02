Mai mult, aceștia povestesc că sunt amenințați cu împușcarea dacă nu continuă să lupte sau că sunt puși să își ucidă camarazii care nu execută ordinele.

Vlogul de război WarTranslated arată cum soldații Regimentului 247 de asalt aerian din Rusia, în loc să fie trimiși la spital, sunt trimiși pe linia frontului cu răni. „Rănile de șrapnel la cap și brațele rupte nu sunt considerate motive pentru a-ți abandona pozițiile”.

Soldiers of Russia's 247th Air Assault Regiment, instead of being sent to the hospital, are dispatched to the front lines with injuries. Shrapnel wounds to the head and broken arms are not considered reasons to abandon their positions! pic.twitter.com/7CSngzIts3 — WarTranslated (@wartranslated) February 8, 2025

Un soldat rus se plânge că, deși este rănit, nu este evacuat. În schimb, comandanții săi îl împing pe linia frontului, forțându-l să își ucidă camarazii „indezirabili” cu grenade sau împușcându-i.

A Russian soldier complains that, despite being wounded, he is not being evacuated. Instead, his commanders push him to the front lines, forcing him to kill his 'undesirable' comrades with grenades or by shooting them. pic.twitter.com/VLbxAz9dhe — WarTranslated (@wartranslated) February 8, 2025

Numărul soldaților ruși grav răniți în războiul din Ucraina depășește o sută de mii, mulți dintre ei suferind amputări severe. Acești veterani se confruntă nu doar cu traume fizice, ci și cu o profundă lipsă de sprijin din partea autorităților și a societății. În ciuda sacrificiilor lor, mulți se simt abandonați și lăsați să se descurce singuri, relatează Deutsche Welle.

Peste 110.000 de soldați ruși au avut de suferit în război

Rusia nu oferă informații oficiale despre pierderile sale militare, iar cifrele privind soldații răniți sau uciși sunt clasificate. Declarațiile publice sunt rare și adesea vagi.

În 2023, un oficial rus a menționat că peste jumătate dintre răniți au suferit consecințe grave, iar în 2024, estimările arătau că peste 110.000 de militari au avut de suferit în conflict.

Aproape toți răniții sunt trimiși din nou în război

O problemă gravă este revenirea soldaților răniți pe front. Pe rețelele sociale au apărut videoclipuri în care comandanții armatei ruse forțează soldații accidentați să se întoarcă la luptă, chiar dacă unii dintre ei abia se pot deplasa.

Într-un caz extrem, un polițist militar a fost filmat agresând fizic soldați răniți care refuzau să revină în luptă. Oficialii ruși admit că aproape toți răniții sunt trimiși din nou în război, ceea ce sugerează o criză de personal militar.

