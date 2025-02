Donald Trump îl vrea în fruntea FBI-ul pe Kash Patel, un oficial care are legături dovedite cu Rusia. Patel a încasat în urmă cu un an suma de 25.000 de dolari de la o companie de film la cârma căreia se află un rus care are și cetățenie americană, conform unor documente, relatează cotidianul american The Washington Post.