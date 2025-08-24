Incendiu puternic de vegetație, la Craiova

Un incendiu de vegetație uscată, materiale plastice și cauciucuri a izbucnit duminică la ieșirea din Craiova. Incidentul a avut loc în zona Aeroclubului, pe drumul spre Podari. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert din cauza fumului dens.

Fumul dens a fost vizibil de la câțiva kilometri, astfel că în mediul online au apărut mai multe imagini și clipuri video cu incidentul de lângă Craiova.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj a trimis la fața locului patru autospeciale cu apă și spumă și un echipaj medical. Comandantul Detașamentului 1 de Pompieri Craiova coordonează operațiunile, având în vedere proximitatea caselor din zonă.

Suprafața afectată de incendiu și măsuri de siguranță

Pompierii estimează că incendiul a cuprins o suprafață de aproximativ șapte hectare. Din fericire, în urma incendiului de la ieșirea din Craiova nu au fost înregistrate victime și nici nu s-a dispus evacuarea populației din zonă.

Recomandări Sebastian Frenț, tânărul nevăzător care are canal de YouTube dedicat trenurilor: „Am cutreierat deja cei 8.000 de kilometri de cale ferată din România”

„La acest moment, incendiul este localizat, astfel că extinderea flăcărilor la vecinătăți a fost eliminată. Nu s-a impus măsura evacuării persoanelor din zonă. Până în acest moment nu au fost cazuri medicale”, au transmis autoritățile locale.

Locuitorii din Craiova, avertizați prin RO-Alert

Din cauza fumului dens, autoritățile au emis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert pentru locuitorii din zonă. Cu toate acestea, pompierii au precizat că nu este necesară evacuarea persoanelor care locuiesc în apropiere.

În prezent, incendiul este sub control, iar riscul de extindere a fost eliminat. Autoritățile continuă să monitorizeze situația și să ia măsurile necesare pentru stingerea completă a focului și asigurarea siguranței cetățenilor.

În urmă cu doar 10 zile, un incendiu puternic de vegetație a izbucnit și în Ilfov, în apropierea Bucureștiului. Aproximativ trei hectare de teren au ars la Clinceni, iar pompierii au făcut eforturi pentru a se asigura că flăcările nu se răspândesc la casele din apropiere.

Recomandări Există un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el ascultă”, dezvăluie un lider european

Incendii majore de vegetație în Tulcea

Un incendiu major a izbucnit la începutul lunii august în Chilia Veche, afectând o suprafață inițială de aproximativ 6 hectare de vegetație uscată, stuf și fond forestier, într-o zonă greu accesibilă. Pentru stingerea focului a fost solicitat un elicopter Black Hawk din Tulcea pentru recunoaștere aeriană și aruncări cu apă, alături de echipaje terestre cu autospeciale de stingere cu apă și spumă și lucrători ai Ocolului Silvic.

Intervenția aeriană a fost crucială, cu peste 20 de aruncări de apă, însumând circa 50-200 de tone, pentru a limita extinderea incendiului, care era favorizat de vânt puternic și vegetație uscată. Incendiul a continuat să se manifeste, iar pe parcursul zilelor următoare a afectat în total circa 85 de hectare, dintre care 50 de hectare de pădure și restul de vegetație uscată, lizieră și lăstăriș.