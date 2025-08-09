Pompierii intervin în zona Chilia Veche

Incendiul de vegetație din zona Chilia Veche încă pune probleme autorităților. Elicopterele Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviație (IGAv) au efectuat peste 133 de aruncări cu apă, totalizând mai mult de 332,5 tone, în efortul de a stinge flăcările.

Echipele Ministerului Afacerilor Interne, alături de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Chilia Veche și lucrătorii ocolului silvic, lucrează neîntrerupt pentru a localiza și limita extinderea focarelor active. SVSU Chilia Veche a pus la dispoziție o cisternă cu apă pentru a sprijini operațiunile.

Provocări în combaterea incendiului

Misiunea de stingere este complicată de mai mulți factori. Terenul greu accesibil, vegetația abundentă și trunchiurile uscate de copaci favorizează propagarea rapidă a focului.

În plus, vântul puternic și imprevizibil din zonă schimbă constant direcția flăcărilor, îngreunând eforturile echipelor de intervenție.

În paralel cu incendiul de la Chilia Veche, pompierii din Detașamentul Tulcea acționează pentru stingerea a două incendii de vegetație uscată în localitățile Mineri și Calea Nucarilor. Aceste incendii sunt aproape de zone sensibile, necesitând o intervenție rapidă.

Apel la responsabilitate

Autoritățile fac un nou apel către populație pentru a preveni astfel de incidente:

„NU dați foc resturilor vegetale în curți și grădini;

NU folosiți focul pentru igienizarea terenurilor agricole sau a celor cu resturi vegetale;

NU aruncați resturi de țigări pe geamurile mașinii sau în zone cu vegetație uscată.”

Respectarea acestor recomandări este crucială pentru protejarea comunităților și a mediului înconjurător.

Incendiul de vegetație a început din 4 august

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit luni în Chilia Veche, județul Tulcea. Flăcările afectează 6 hectare, iar un elicopter Black Hawk intervine în zonă.

Din cauza accesibilității dificile a zonei și riscului de propagare, autoritățile au decis să intervină cu un elicopter Black Hawk.

„Având în vedere că zona este una greu accesibilă și pentru că există posibilitate de propagare a fost alocat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. Acesta va efectua o recunoaștere aeriană, iar ulterior va începe aruncările cu apă!, a anunțat ISU Tulcea, la acel moment.

Un incendiu similar a avut loc în aceeași zonă, la începutul lunii iulie. La acel moment, pompierii au sting flăcările cu ajutorul elicopterelor. Focarul a fost lichidat în totalitate după câteva zile.

