Focul a izbucnit într-un container din curtea spitalului

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov, incendiul a izbucnit la un container amplasat în curtea Spitalul Militar din Brașov, în care erau depozitate materiale sanitare.

Flăcările au fost însoțite de degajări mari de fum, vizibile de la distanță, ceea ce a dus la mobilizarea rapidă a pompierilor. La fața locului au fost trimise trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de hidroperforare, o autoscară, un echipaj de descarcerare și un echipaj SMURD.

Pompierii au intervenit pentru a preveni extinderea focului către clădirile din apropiere.

Incendiul a fost localizat. Nu au fost evacuați pacienți

Reprezentanții ISU Brașov au anunțat ulterior că incendiul a fost localizat și nu mai există pericol de extindere.

„Incendiul este localizat și nu există pericol de extindere la alte spații sau clădiri aflate în apropiere. Nu s-a impus evacuarea pacienților din corpurile de clădire ale spitalului. Din fericire, în urma evenimentului nu s-au înregistrat victime”, au transmis autoritățile.

În urma incendiului, activitatea în mai multe pavilioane ale spitalului a fost întreruptă temporar, ca măsură de siguranță. Cauza exactă a izbucnirii focului urmează să fie stabilită după finalizarea intervenției și a verificărilor efectuate de pompieri.

