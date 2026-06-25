Degajările masive de fum negru și dens, vizibile de la mare distanță, au determinat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) să emită un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert pentru locuitorii din întreaga zonă.

50 de persoane scoase din zona de pericol

Prioritatea absolută a salvatorilor a fost punerea în siguranță a cetățenilor care locuiesc sau își desfășoară activitatea în proximitatea punctului de transformare.

Din cauza toxicității fumului și a riscului de explozie, s-a dispus evacuarea rapidă a perimetrului.

„Pentru siguranţa persoanelor aflate în proximitatea incendiului, se procedează la evacuarea preventivă a acestora. Până în acest moment au fost evacuate aproximativ 50 de persoane”, a transmis Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Mobilizare masivă a forțelor ISU Dâmbovița

La fața locului au intervenit 5 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, 1 autospecială de suport logistic şi o ambulanţă SMURD, pregătită să acorde primul ajutor în caz de intoxicație cu fum sau arsuri.

În acest moment, echipajele de pompieri acționează în condiții dificile pentru localizarea și lichidarea definitivă a focarelor.

Intervențiile la punctele de transformare electrică implică riscuri majore de electrocutare sau explozie a uleiului de răcire din transformatoare, motiv pentru care operațiunea se desfășoară cu respectarea unor proceduri speciale de siguranță, după decuplarea rețelei de către echipele tehnice ale furnizorului de energie.

Autoritățile recomandă în continuare locuitorilor din Pucioasa să țină ferestrele închise pentru a evita pătrunderea fumului toxic în locuințe și să evite deplasările inutile în zona afectată pentru a lăsa căile de acces libere pentru autospecialele de pompieri.