În urma incendiului care a izbucnit la depozitul de materiale de construcții din Giulești, sectorul 6 al Capitalei, Bucureștiul se află în aceste momente sub un nor de fum toxic. Este motivul pentru care autoritățile au emis un mesaj Ro Alert, iar o școală a fost închisă. Beatrice Mahler, medic pneumolog și fost manager al Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitală a explicat pentru Libertatea cum ne-ar putea afecta aerul otrăvit.