Austria, țara gazdă, a intrat ultima, în semn de respect pentru invitați. Participanții, inclusiv delegația României, au fost întâmpinați de mascota concursului, Auri.

„Vrem să ne bucurăm de această experienţă. Mulţumesc foarte mult că ne susţineţi, sper că vă plac costumele noastre şi, desigur, ne vedem în a doua semifinală. Nu uitaţi, fiţi originali, vă iubesc mult!”, a spus Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României.

Alexandra Căpitănescu va cânta la Eurovision 2026 melodia Choke Me
Alexandra Căpitănescu la Viena, înaintea semifinalelor și finalei de săptămâna viitoare a Eurovision Song Contest. Foto: Profimedia

Alexandra Căpitănescu va interpreta la Eurovision 2026 melodia „Choke Me”, pe care criticii au acuzat-o de „glorificarea ștrangulării sexuale”, iar activistele au cerut interzicerea piesei în care cuvintele „choke me”, în traducere ștrangulează-mă, sunt repetate de 30 de ori timp de trei minute.

Alexandra Căpitănescu intră în concurs pe 14 mai, în semifinala a doua. Semifinalele şi finala Eurovision 2026 vor fi transmise în direct pe TVR 1, pe 12,14 şi 16 mai, de la ora 22.00.

România revine la Eurovision după doi ani de pauză

În acest an se împlinesc 70 de ani de existență a Televiziunii Române, dar și 70 de ediții ale concursului Eurovision. România participă din nou după o absență de 2 ani și va concura în a doua semifinală a concursului, pe 14 mai, potrivit tragerii la sorți organizate în ianuarie la Primăria din Viena.

Televiziunea Română este organizatoarea selecţiei naţionale şi participă la competiţia europeană încă din 1993. Cele mai bune rezultate ale României la Eurovision au fost în urmă cu aproape 20 de ani: de două ori locul al treilea, prin Luminiţa Anghel și Sistem (Kiev, 2005) și prin Paula Seling şi Ovi (Oslo, 2010). România a mai prins o singură dată locul al patrulea, prin Mihai Trăistariu, la Atena, în 2006. 

Ultima dată, în 2023, România a obținut cel mai slab rezultat din istoria participării la Eurovision: zero puncte și ultimul loc alături de San Marino. Dar cheltuielile pentru participare au fost imense: aproape 400.000 de euro.

Eurovision a ajuns la ediția 70. Cum funcționează concursul inaugurat în 1956

Concursul Eurovision Song Contest este organizat anual în luna mai de către radiodifuzorul din țara câștigătoare a ediției precedente, fiind o coproducție a serviciilor publice de televiziune membre ale European Broadcasting Union. Competiția reunește state europene și non-europene membre ale UER.

Evenimentul este prezentat în engleză și franceză, iar fiecare țară participantă poate înscrie o melodie. Franța, Germania, Italia, Spania și Anglia au loc garantat în finală datorită contribuției lor financiare, alături de țara gazdă.

Celelalte state participante concurează în două semifinale, iar 20 dintre acestea se califică în marea finală a competiției. Câștigătorul este stabilit prin combinarea votului juriilor naţionale desemnate de posturile de televiziune participante şi a votului publicului, exprimat prin SMS sau pe internet. Telespectatorii nu își pot vota propria țară, iar publicul internațional din afara statelor participante poate vota online. Piesa care a obţinut cel mai mare număr de puncte este declarată câştigătoare.

Concursul Eurovision a debutat în 1956 și a lansat numeroase hituri de-a lungul timpului, precum „Waterloo” (ABBA, 1974) și „Ne partez pas sans moi” (Celine Dion, 1988), dar mulţi consideră că nivelul muzical și calitatea vocală au scăzut enorm în ultimul deceniu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Câteva mii de invitați, inclusiv politicieni, au celebrat Ziua Regalității de 10 Mai printr-un Garden Party la Palatul Elisabeta | VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a aflat adevărul neștiut despre fosta soție a lui Ilie Bolojan, Florentina. Mulți nici nu bănuiau acest lucru
Viva.ro
S-a aflat adevărul neștiut despre fosta soție a lui Ilie Bolojan, Florentina. Mulți nici nu bănuiau acest lucru
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Unica.ro
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Cine e românca invitată de Laporta să stea în loja VIP la Barcelona - Real
GSP.RO
Cine e românca invitată de Laporta să stea în loja VIP la Barcelona - Real
Ce a făcut Kylian Mbappe în timpul El Clasico! „Își bate joc de noi toți...”
GSP.RO
Ce a făcut Kylian Mbappe în timpul El Clasico! „Își bate joc de noi toți...”
Parteneri
Primele imagini de la nunta anului! Cel mai emoționant VIDEO! 4 rochii de mireasă, 30.000 de flori, 250 de invitați, bijuterii de 200.000 de euro! Andreea Bălan a vrut să fie ca o prințesă și i-a ieșit!
Libertateapentrufemei.ro
Primele imagini de la nunta anului! Cel mai emoționant VIDEO! 4 rochii de mireasă, 30.000 de flori, 250 de invitați, bijuterii de 200.000 de euro! Andreea Bălan a vrut să fie ca o prințesă și i-a ieșit!
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Avantaje.ro
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta
Tvmania.ro
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta

Alte știri

Val de frig cu ploi, grindină, vijelii și risc de inundații în România. De azi, vremea se strică în mai multe zone
Știri România 10:05
Val de frig cu ploi, grindină, vijelii și risc de inundații în România. De azi, vremea se strică în mai multe zone
Angajații din Guvern vor prime de 15.000 de lei: „Nu este normal să avem salarii de 4.500 de lei”
Știri România 08:48
Angajații din Guvern vor prime de 15.000 de lei: „Nu este normal să avem salarii de 4.500 de lei”
Parteneri
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Adevarul.ro
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Misterioasele cutremure în lanț de la Satu Mare și legătura cu Proiectul Corvinus. Investitorul principal, un sponsor al regimului Trump
Fanatik.ro
Misterioasele cutremure în lanț de la Satu Mare și legătura cu Proiectul Corvinus. Investitorul principal, un sponsor al regimului Trump
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Marian Godină a fost eliminat de la Survivor România 2026. Câți bani ar fi primit de la Antena 1 pentru participarea în show
Stiri Mondene 09:56
Marian Godină a fost eliminat de la Survivor România 2026. Câți bani ar fi primit de la Antena 1 pentru participarea în show
Cum arată cele patru rochii de mireasă purtate de Andreea Bălan la nunta cu Victor Cornea. Apariția de la miezul nopții i-a lăsat fără cuvinte pe invitați
Stiri Mondene 09:38
Cum arată cele patru rochii de mireasă purtate de Andreea Bălan la nunta cu Victor Cornea. Apariția de la miezul nopții i-a lăsat fără cuvinte pe invitați
Parteneri
Primele imagini cu Andreea Bălan în rochie de mireasă. Mesajul emoționant al artistei
TVMania.ro
Primele imagini cu Andreea Bălan în rochie de mireasă. Mesajul emoționant al artistei
Ce salariu îți trebuie azi ca să cumperi un apartament de 70.000 de euro prin "Noua Casă"
ObservatorNews.ro
Ce salariu îți trebuie azi ca să cumperi un apartament de 70.000 de euro prin "Noua Casă"
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Parteneri
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
Fetele cu medalie de bronz și-au cerut drepturile financiare: „De doi ani...
GSP.ro
Fetele cu medalie de bronz și-au cerut drepturile financiare: „De doi ani...
Parteneri
Schimbare istorică la Fed, summit exploziv la Beijing: o săptămână de foc pentru piețe
Mediafax.ro
Schimbare istorică la Fed, summit exploziv la Beijing: o săptămână de foc pentru piețe
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Prima reacție a lui Trump după răspunsul Teheranului la propunerea SUA de încheiere a războiului
Mediafax.ro
Prima reacție a lui Trump după răspunsul Teheranului la propunerea SUA de încheiere a războiului
Ultimele imagini cu Ioan Isaiu în viață. Actorul a fost aplaudat la scenă deschisă
KanalD.ro
Ultimele imagini cu Ioan Isaiu în viață. Actorul a fost aplaudat la scenă deschisă

Politic

De ce Nicușor Dan are un an de mandat ca președinte și nu a schimbat șefii SRI și SIE. Ludovic Orban: „Este împachetat de serviciile secrete”
Politică 07:38
De ce Nicușor Dan are un an de mandat ca președinte și nu a schimbat șefii SRI și SIE. Ludovic Orban: „Este împachetat de serviciile secrete”
Câteva mii de invitați, inclusiv politicieni, au celebrat Ziua Regalității de 10 Mai printr-un Garden Party la Palatul Elisabeta | VIDEO
Politică 10 mai
Câteva mii de invitați, inclusiv politicieni, au celebrat Ziua Regalității de 10 Mai printr-un Garden Party la Palatul Elisabeta | VIDEO
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Pleacă Alex Dobre şi Andrei Borza de la Rapid? Anunţ frontal al lui Victor Angelescu
Fanatik.ro
Pleacă Alex Dobre şi Andrei Borza de la Rapid? Anunţ frontal al lui Victor Angelescu
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea