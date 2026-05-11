Austria, țara gazdă, a intrat ultima, în semn de respect pentru invitați. Participanții, inclusiv delegația României, au fost întâmpinați de mascota concursului, Auri.

„Vrem să ne bucurăm de această experienţă. Mulţumesc foarte mult că ne susţineţi, sper că vă plac costumele noastre şi, desigur, ne vedem în a doua semifinală. Nu uitaţi, fiţi originali, vă iubesc mult!”, a spus Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României.

Alexandra Căpitănescu la Viena, înaintea semifinalelor și finalei de săptămâna viitoare a Eurovision Song Contest. Foto: Profimedia

Alexandra Căpitănescu va interpreta la Eurovision 2026 melodia „Choke Me”, pe care criticii au acuzat-o de „glorificarea ștrangulării sexuale”, iar activistele au cerut interzicerea piesei în care cuvintele „choke me”, în traducere ștrangulează-mă, sunt repetate de 30 de ori timp de trei minute.

Alexandra Căpitănescu intră în concurs pe 14 mai, în semifinala a doua. Semifinalele şi finala Eurovision 2026 vor fi transmise în direct pe TVR 1, pe 12,14 şi 16 mai, de la ora 22.00.

România revine la Eurovision după doi ani de pauză

În acest an se împlinesc 70 de ani de existență a Televiziunii Române, dar și 70 de ediții ale concursului Eurovision. România participă din nou după o absență de 2 ani și va concura în a doua semifinală a concursului, pe 14 mai, potrivit tragerii la sorți organizate în ianuarie la Primăria din Viena.

Televiziunea Română este organizatoarea selecţiei naţionale şi participă la competiţia europeană încă din 1993. Cele mai bune rezultate ale României la Eurovision au fost în urmă cu aproape 20 de ani: de două ori locul al treilea, prin Luminiţa Anghel și Sistem (Kiev, 2005) și prin Paula Seling şi Ovi (Oslo, 2010). România a mai prins o singură dată locul al patrulea, prin Mihai Trăistariu, la Atena, în 2006.

Ultima dată, în 2023, România a obținut cel mai slab rezultat din istoria participării la Eurovision: zero puncte și ultimul loc alături de San Marino. Dar cheltuielile pentru participare au fost imense: aproape 400.000 de euro.

Eurovision a ajuns la ediția 70. Cum funcționează concursul inaugurat în 1956

Concursul Eurovision Song Contest este organizat anual în luna mai de către radiodifuzorul din țara câștigătoare a ediției precedente, fiind o coproducție a serviciilor publice de televiziune membre ale European Broadcasting Union. Competiția reunește state europene și non-europene membre ale UER.

Evenimentul este prezentat în engleză și franceză, iar fiecare țară participantă poate înscrie o melodie. Franța, Germania, Italia, Spania și Anglia au loc garantat în finală datorită contribuției lor financiare, alături de țara gazdă.

Celelalte state participante concurează în două semifinale, iar 20 dintre acestea se califică în marea finală a competiției. Câștigătorul este stabilit prin combinarea votului juriilor naţionale desemnate de posturile de televiziune participante şi a votului publicului, exprimat prin SMS sau pe internet. Telespectatorii nu își pot vota propria țară, iar publicul internațional din afara statelor participante poate vota online. Piesa care a obţinut cel mai mare număr de puncte este declarată câştigătoare.

Concursul Eurovision a debutat în 1956 și a lansat numeroase hituri de-a lungul timpului, precum „Waterloo” (ABBA, 1974) și „Ne partez pas sans moi” (Celine Dion, 1988), dar mulţi consideră că nivelul muzical și calitatea vocală au scăzut enorm în ultimul deceniu.

