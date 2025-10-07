A pledat nevinovat pentru tentativă de omor

Cetățeanul român, fără domiciliu stabil, care a compărut, vineri, în fața judecătorului Richard Marks KC, la Old Bailey, a pledat vinovat pentru vătămare corporală gravă. De asemenea, el a recunoscut deținerea unui cuțit într-un loc public. Pintaru, care a folosit un interpret în instanță, a pledat însă nevinovat la acuzația de tentativă de omor.

Procurorul Heidi Stonecliffe KC a declarat că procesul pentru acuzația restantă va începe pe 27 octombrie.

La prima audiere la Tribunalul din Westminster, procurorul David Burns a relatat că femeia și fiica ei se aflau în Leicester Square ca turiști când inculpatul „s-a apropiat de fata de 11 ani, a prins-o în capcană… apoi a înjunghiat-o de opt ori”.

„Ea a suferit răni la față, umăr, încheietură și gât. Din fericire, membrii publicului au intervenit, ceea ce a împiedicat rănirea suplimentară a copilului”, a adăugat procurorul.

Prins la câteva minute după atac

La scurt timp de la atac, Ioan Pintaru a fost prins și acuzat oficial de tentativă de omor. Procurorii spun că atacul a avut loc „la întâmplare”, scrie cotidianul britanic The Sun.

Ioan Pintaru este cetățean român fără adresă fixă în Marea Britanie ​​și acuzațiile i-au fost citite prin intermediul unui interpret, în timpul ședinței de 10 minute.

Procurorul David Burns a spus că ofițerii de poliție care au fost chemați la locul incidentului „au găsit inculpatul reținut de oameni care au văzut atacul”.

Poliția a fost alertată pe 12 august 2024, la ora 11.34, pentru o înjunghierea în centrul Londrei. Inițial, s-a crezut că mama fetei, în vârstă de 34 de ani, a fost rănită, dar sângele de la rănile fiicei ei a fost confundat cu cel de la răni proprii, a spus Poliția Metropolitană. Fiica ei a fost transportată la spital cu răni grave, dar care nu i-au pus viața în pericol.

Atacul șocant a avut loc în aglomerata Leicester Square, în timp ce fetița se afla la cumpărături cu mama ei. „Tocmai ieșiserăm din magazinul Lego când cineva a sărit pe ea”, a declarat mama fetiței, pentru 7News Australia.









