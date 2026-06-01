Într-un interviu difuzat duminică, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că intenționează să continue discuțiile de pace Rusia, aflate în blocaj de mai bine de trei luni.

Budanov a spus luni că o delegație a SUA urmează să se deplaseze în viitorul apropiat atât la Moscova, cât și la Kiev. Șeful cancelariei prezidențiale a Ucrainei nu a oferit detalii despre aceste vizite preconizate.

„Instrucțiunea președintelui este: să încercăm să punem capăt acestui război cât mai curând posibil… de preferință înainte de sosirea iernii. În opinia mea, aceasta este absolut corect, oportun și realist”, a declarat el într-o conferință de presă.

Zelenski și alți oficiali de la Kiev afirmă că invadatorii ruși nu mai avansează pe câmpul de luptă, în timp ce forțele armate ale Ucrainei își intensifică campania de lovituri la mare distanță pe teritoriul Rusiei, vizând în principal industria petrolieră care finanțează războiul.

Un comandant ucrainean de rang înalt a declarat săptămâna trecută că Ucraina dispune de o fereastră de șase luni în care să preia inițiativa pe câmpul de luptă și să-și consolideze poziția în vederea negocierilor de pace, notează Reuters.

