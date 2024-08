Incidentul a avut pe aeroportul Alanya-Gazipasa din Antalya, iar avionul venea din Köln, Germania.

„Toate unităţile necesare au fost pe teren şi s-au aflat în alertă. Slavă Domnului, cei 184 de pasageri şi cei 6 membri ai echipajului nu au fost răniţi”, a anunțat ministrul Uraloglu pe platforma de socializare X.

Acesta a adăugat că pista nu a fost deteriorată, însă a fost închisă temporar.

După incidentul de joi, zborurile au fost deviate către principalul aeroport din Antalya şi alte aeroporturi din apropiere, a mai spus ministrul.

După incident, compania Corendon a spus că avionul s-a oprit în siguranţă pe pistă după ce anvelopa a explodat.

Potrivit experiților, situaţiile în care anvelopele explodează la aterizare sunt relativ comune şi necesită, de obicei, reparaţii minore, însă pot conduce în unele cazuri la evacuarea pasagerilor.

Însă Boeing se află de câteva luni în centrul unui scandal, după o serie de incidente de siguranță.

În ianuarie, panoul unei uși s-a desprins pe o cursă Alaska Airlines, operată cu o aeronavă Boeing 737 MAX 9, la puțin timp după decolare, provocând depresurizarea cabinei. După acest incident, Boeing a fost dat în judecată de acţionari.



Iar cel mai recent, în noaptea de miercuri spre joi, un avion Boeing 737-300 a fost implicat într-un accident pe aeroportul din Dakar, capitala Senegalului, 11 oameni fiind răniţi, iar aeroportul fiind închis, transmite News.ro.

Transair Senegal Boeing 737-300 (6V-AJE, built 1994) was seriously damaged when it overran the landing runway at Dakar-Intl Airport(GOBD), Senegal. The left wing and engine caught fire but all 73 passengers were able to evacuate alive. There was unspecified number of injuries.… pic.twitter.com/SysgTSL3b8