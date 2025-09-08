Terminalul 4 al Aeroportului Heathrow a fost închis

Inițial descris ca un „posibil incident cu materiale periculoase” de către pompierii de urgență, evenimentul a provocat închiderea și evacuarea zonei de check-in a Terminalului 4 în jurul orei 18.40.

Terminalul a fost declarat „sigur pentru redeschidere” la scurt timp după ora 20.00.

Un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane a declarat că „nu a fost găsită nicio urmă de substanță nocivă”. Aproximativ 20 de persoane au raportat leziuni, însă niciuna nu a fost considerată amenințătoare pentru viață sau cu consecințe pe termen lung.

Reacția aeroportului

„Serviciile de urgență au confirmat că Terminalul 4 este sigur pentru redeschidere și facem tot posibilul pentru ca toate zborurile să plece conform programului astăzi. Ne cerem scuze pentru perturbarea cauzată, siguranța și securitatea pasagerilor și colegilor noștri este prioritatea noastră numărul unu”, a declarat un purtător de cuvânt al Aeroportului Heathrow.

Brigada de Pompieri din Londra (LFB) a fost alertată la ora 17.01, trimițând echipaje specializate pentru evaluarea scenei. Celelalte terminale ale aeroportului au continuat să funcționeze normal în timpul incidentului.

Paul Scott, un martor ocular, a relatat pentru Sky News că toți cei aflați în sala de plecări au fost evacuați la aproximativ 150 de metri de clădirea terminalului.

El a menționat că au fost instalate ecrane de confidențialitate și a văzut mai multe persoane în costume albe sosind la fața locului.

Deși inițial considerat potențial periculos, incidentul s-a încheiat fără consecințe grave.

