„Preotul distruge fizic şi psihic enoriaşii şi-i îndepărtează de la biserică”, susţin autorii petiţiei, care mai reclamă că preotul a schimbat plita cu lemne a bucătăriei din anexa bisericii cu un cuptor pe gaze naturale, pe care l-ar fi procurat de la fier vechi, punându-i astfel în pericol pe cei din incintă.

„Am făcut verificări pentru partea care e de competenţa noastră, respectiv cea cu cuptorul. În bucătăria respectivă există şapte guri de foc verificate şi autorizate ISCIR, deci reclamaţia nu se confirmă, cuptorul este în regulă”, a declarat Neculai Raţă, precizând că pentru celelalte aspecte sesizate nemulţumiţii ar trebui să se adreseze forurilor tutelare ale preotului.

Enoriaşii, împărţiţi în două tabere

„Din câte se pare, în comunitate există două grupuri de enoriaşi, unul pro preot, altul contra, iar acestea se reclamă una pe alta”, a mai declarat Neculai Raţă.

Ieşit la pensie în urmă cu 20 de ani, preotul Epifanie Ştefanov a declarat că a avut neplăceri mari din partea preotului nou încă de la venirea acestuia în locul său în parohie.

„Ce am eu cu el o să reclam la episcop”, a spus fostul preot, care deşi îl acuză pe paroh de comportament urât faţă de el şi soţia sa susţine că nu are cunoştinţă despre reclamaţia către Protecţia Consumatorilor.

„Am fost terorizat şi sictirit de trei ori şi dat afară din biserică. M-a prins de barbă şi m-a scuturat să ies din biserică până mai am barba întreagă”, a mai susţinut bătrânul.

Conflictul dintre cele două feţe bisericeşti a ajuns şi la Eparhia Târgu Frumos, odată cu reclamaţiile făcute împotriva preotului. Venit pentru a constatarea celor sesizate, reprezentantul Eparhiei ar fi ajuns la concluzia că nu sunt decât lucruri care se mai întâmplă într-o comunitate.





