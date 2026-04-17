Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

„Zeița gimnasticii”, Nadia Comăneci, rămâne o legendă a sportului mondial. Născută pe 12 noiembrie 1961 la Onești, povestea ei este un amestec de succese olimpice remarcabile și încercări personale dramatice.

La doar 14 ani, Nadia a uluit lumea sportului la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, obținând șapte note de 10, o premieră în istoria gimnasticii.

Prin precizia și grația sa, tânăra din România a stabilit un standard la care gimnastele viitoare aspiră.

„Mă antrenez 8 ore, iar antrenamentul este distractiv pentru mine”

De la o vârstă fragedă, talentul Nadiei a fost remarcat în Onești, unde antrenorii Marta și Béla Károlyi au început să o pregătească.

În 1973, Nadia a câștigat Campionatele Internaționale ale României. Au urmat victorii în Cupa Prieteniei, iar în timpul evoluției sale din Franța, a învins-o pe Ludmila Turișceva, medaliata cu aur olimpică din Mexic și München.

Îmi place mult sportul; nu aș putea trăi fără el. Sunt elevă în clasa a VIII-a, nu sunt o elevă de top, dar nu am probleme cu învățătura. După școală, mă antrenez 8 ore, iar antrenamentul este distractiv pentru mine… Uneori cred că este un vis frumos – Nadia Comăneci

În 1975, a câștigat aurul la Campionatele Europene, iar un an mai târziu, la Montreal, a devenit cea mai tânără campioană olimpică din istoria gimnasticii, adunând trei medalii de aur.

Pedepse fizice dacă se îngrășa câteva grame

Succesul său a venit însă cu un preț. Metodele dure de antrenament ale soților Károlyi, bazate pe pedepse fizice și umilințe, au fost documentate ulterior în cartea „Nadia Comăneci și Poliția Secretă: O evadare din Războiul Rece” de Stejărel Olaru.

Metodele de antrenament, în special cele ale antrenoarei, se bazau pe pedepse fizice și țipete. Karoly o certa pentru că s-a îngrășat cu 300 de grame. Autoritățile știau despre asta, dar nu au făcut nimic, deoarece antrenorul aducea medalii și titluri – Onet

S-a întors din Canada cu 3 medalii de aur olimpice. A adăugat încă două patru ani mai târziu, la Moscova. După acele Jocuri, s-a retras.

În 1981, a plecat într-un turneu în Statele Unite. Antrenorii ei, Béla și Márta, au fugit în ultima zi, împreună cu coregraful Géza Pozsár.

Supravegheată de „unul dintre cele mai brutale servicii secrete din Blocul Estic”

Gimnasta s-a întors, dar viața ei a fost dată peste cap. Temându-se că într-o zi s-ar putea să nu se mai întoarcă, autoritățile au supravegheat-o constant.

Timp de 8 ani, a fost însoțită de ofițeri ai Securității, „unul dintre cele mai brutale servicii secrete din Blocul Estic”. Aceștia i-au urmărit fiecare pas.

Au instalat microfoane în casa familiei care înregistrau nu doar conversațiile gimnastei, ci și pe cele ale celor apropiați.

La ordinul expres al lui Nicu Ceaușescu, Comăneci a fost adusă la o moșie din Sibiu

Pierderea unei astfel de vedete ar fi fost o lovitură pentru imaginea autorităților române, motiv pentru care au ținut-o sub observație.

„Dar a mai existat un motiv; Nicu Ceaușescu, fiul cel mai mic al lui Nicolae și al Elenei. Era un degenerat, dependent de alcool, jocuri de noroc și femei, care într-o zi a decis să o „cucerească” pe Nadia”, a scris Onet.

La ordinul său expres, Comăneci a fost adusă la o moșie din Sibiu. Acolo, gimnasta ar fi fost bătută și violată în mod regulat. Nu este clar când s-a terminat exact acest coșmar, deoarece ea însăși este reticentă să-și amintească acele momente – Onet

Aceste episoade, deși negate de gimnastă la începutul anilor 90, au fost intens mediatizate și au contribuit la decizia ei de a fugi din România.

„Totul a fost inventat. Doar bârfe. Eram faimoasă, iar când am fost văzută cu Ceaușescu, oamenii au început să bârfească”, a declarat Nadia.

Supranumit „Prințișorul”, Nicu, mezinul Ceaușeștilor, s-a stins din viață în 1996, la doar 45 de ani, într-un spital din Viena. Cauzele morții au fost ciroza hepatică și complicațiile asociate.

În decembrie 1990, Nicu Ceaușescu a primit 20 de ani de detenție, însă a fost eliberat condiționat din cauza bolii sale care se agravase.

„Am mers prin noroi, am trecut prin apă și ne-am târât pe gheață”

Totuși, pe 27 noiembrie 1989, Nadia a fugit din țară. „Am mers prin noroi, am trecut prin apă și ne-am târât pe gheață. Abia când am văzut afișele din Ungaria, am înțeles că am scăpat”, a declarat, ulterior, pentru presa britanică.

Ajunsă în SUA, a fost „exploatată” de Constantin Panait, un ghid care a profitat financiar de pe urma celebrității ei, scriu polonezii.

Americanii tânjeau după informații despre gimnastă, iar el le-a vândut editorilor oportunitatea de a o intervieva pentru dolari. Se pare că a câștigat 200.000. Nadia? Niciun cent.

Dispariția vedetei sportive a fost un subiect fierbinte în presa comunistă. La scurt timp după aceea, regimul Ceaușescu a căzut, iar România a trecut prin schimbări politice.

Și-a găsit liniștea alături de Bart

Între timp, Nadia, aflată acum peste Atlantic, și-a găsit pacea. Și dragostea. În 1991, s-a mutat în Oklahoma City, unde l-a cunoscut pe campionul olimpic american Bart Conner.

Dragostea lor a fost atât de puternică încât 3 ani mai târziu s-au logodit, iar în 1996, Nadia și Bart s-au căsătorit, la București. Mii de români au așteptat-o ​​pe eroina lor în Capitală, iar ceremonia nunții a fost televizată. Cei doi au un băiat, Dylan, 19 ani.

Apoi, ea s-a implicat în activități de promovare a gimnasticii și a Jocurilor Olimpice. Face voluntariat, ajutându-i pe alții. Ca și cum ar fi învățată de experiențele dificile ale vieții…

