Traficanții din Craiova aveau la mână și un judecător american corupt!

Într-o convorbire, un locotenent în rețeaua Sărdaru – pe nume Luis -, discută cu Dan, un traficant român din California, despre câțiva compatrioți transportați de rețea și care ajunseseră în procedura cererii de azil politic. Miza nu era neapărat ca argeșenii să primească azil, cât să fie eliberați, ca să poată dispărea.

LUIS: Vezi că am doi acolo la San Diego și s-ar putea să fie nevoie de intervenție.

Dan: Știu, sunt din Pitești, îi am deja. Am sunat ieri la șerif, sunt la FEDERAL. Cred că mâine le ia nu știu ce interviu și o să-i transfere la EMIGRATION după aia.

(…)

LUIS: Fii atent că CARDENAS este rudă cu judecătorul sau cu procurorul, am înțeles.

Dan: Știu, sunt cumnați cu judecătorul.

LUIS: Și ce dracu-i ține atâta și nu-i scoate, mai vrea bani, ce vrea?

Dan: Nu. Îți mai spun un secret, care nu l-ați știut, Pușcăria aparține tot familiei lor.

LUIS: EL CENTRO?

Dan: Ia, e private. Aia nu e FEDERAL BUILDING. Guvernul plătește bani pentru fiecare dintre ei, care înseamnă aproape 10.000 pe lună.

LUIS: Fir-ar a dracu, și acum ăștia au săptămâna viitoare.

Dan: Ia, joi o să mă duc din nou să văd ce e acolo. Eu am de gând, și o să-i spun așa printre două vorbe, că dacă nu se întâmplă nimic cu ei, că dacă iar iau amânare, o să vorbesc cu news-urile. Sunt CHANEL ELEVEN, CHANEL THIRTEEN, să iasă news-urile. Care-i problema cu ăștia de-i ține atât de mult?

LUIS: Păi n-a ținut pe nimeni în istorie, că de când ne cunoaștem noi, pe nimeni n-a ținut așa de mult.

Dan: Vezi, pur și simplu e bătaie de joc.



Cu asemenea probe, părea că soarta traficanților români va pecetluită. Dar n-a fost așa.

