Greșeli majore ale Ucrainei

Deși inițial Ucraina a obținut câștiguri impresionante spulberând efectiv slaba apărare e rușilor, în cele din urmă campania s-a încheiat cu o retragere. Obiectivele politice și strategice ale planului s-au dovedit naive, iar dezavantajele au depășit beneficiile încă din faza de planificare, potrivit analiștilor citați de site-ul rus independent Meduza.

Subestimarea capacității Rusiei de a-și menține lanțul de comandă

Ucraina a mizat pe prăbușirea comenzii militare ruse, ceea ce nu s-a întâmplat. Modul în care s-a dus atacul ucrainean, care a prioritizat străpungerea spre autostrada Rilsk-Lgov, sugerează că Kievul a considerat planul realizabil.

Așteptări nerealiste privind schimbul de teritorii

Președintele Zelenski a declarat repetat că ocuparea unei părți din Kursk ar fi folosită ca monedă de schimb pentru teritoriile ucrainene ocupate de Rusia. Însă Kremlinul a respins din start orice negociere.

Calcule strategice eronate

Kievul a presupus că Rusia va redirecționa trupe din ofensivele din Donbas central și sudic către Kursk. Această așteptare s-a dovedit naivă, Moscova având suficiente rezerve neangajate în afara luptelor din Donețk.

Slăbirea altor fronturi

Ucraina a subțiat mai multe fronturi simultan pentru a susține efortul din Kursk, trimițând unele dintre cele mai capabile brigăzi, inclusiv Brigada 47 Mecanizată echipată cu tancuri Abrams.

Desfășurarea invaziei

Potrivit sursei Meduza, în momentul decisiv al ofensivei ruse din sudul Donbasului, Ucraina nu a mai avut rezerve disponibile. Drept urmare, Kievul a pierdut «fortărețele» – orașele Vuhledar și Kurahove și orașul Velika Novosilka.

Forțele ruse au avansat și pe fronturi secundare, ajungând la marginea vestică a Pokrovskului și la granița regiunii Dnipropetrovsk.

Câștigurile inițiale ale Ucrainei în Kursk au fost de scurtă durată. În primele două luni, forțele ucrainene nu și-au asigurat flancurile, vizând probabil să înainteze cât mai adânc în teritoriul rus.

Vladimir Putin (în partea stângă a imaginii) este prezentat de propaganda rusă în timp ce salută comandanți militari la parada militară de la Moscova, pe 9 mai 2025 Foto: Profimedia
Vladimir Putin este încrezător că armatele sale vor putea prelua controlul total asupra celor patru regiuni din Ucraina pe care le-a revendicat ca fiind ale Rusiei. Poză cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Ucrainenii au pierdut blindate și echipamente de top în Kursk

Retragerea din Kursk a adus armatei ucrainene pierderi de echipamente militare mai mari decât cele suferite de forțele ruse în aceeași zonă, potrivit unei analize OSINT bazate exclusiv pe surse deschise.

Conform site-ului independent Oryx, specializat în monitorizarea și catalogarea pierderilor de tehnică militară de la începutul războiului din Ucraina, din 13 august 2024 și până în prezent, armata ucraineană a pierdut în regiunea Kursk 868 de blindate, vehicule, piese de artilerie și alte echipamente, în timp ce armata rusă a înregistrat 750 de pierderi.

Ce a câștigat Ucraina prin ofensiva din Kursk

Această operațiune, lansată pe 6 august 2024, reprezintă una dintre cele mai semnificative incursiuni pe teritoriul rus după cel de-Al Doilea Război Mondial. Obiectivul principal al acestei acțiuni a fost capturarea de militari ruși pentru a fi folosiți în schimburi de prizonieri, obiectiv atins cu brio.

Acțiunea îndrăzneață a Kievului a uimit lumea și a arătat o Rusie incapabilă să-și protejeze eficient teritoriul, mitul invincibilității Moscovei fiind spulberat. A însemnat și încă o fisură în armura lui Putin de lider militar capabil.

De asemenea, Comandamentul militar rus a transferat imediat aproximativ cinci mii de militari în regiunea Kursk, din zona de luptă din Ucraina slăbind presiunea de pe trupele ruse.

Deschiderea de noi fronturi dezavantajează Kievul

Principalul rezultat al operațiunii din Kursk pentru Ucraina este actualul front activ de 50 km din regiunea Șumi. Cu Rusia având un avantaj numeric, deschiderea de noi fronturi active este acum dezavantajoasă pentru Kiev.

Armata rusă a accelerat avansul în Ucraina pentru a patra lună consecutivă, înregistrând în iulie cele mai mari progrese din noiembrie, potrivit analizei AFP a datelor furnizate de Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW).

Militari ruși din grupul de forțe Țentr (Centru) trag cu un obuzier autopropulsat 2S7M Malka spre pozițiile ucrainene din sectorul Krasnoarmeisk al frontului, în contextul operațiunii militare a Rusiei din Ucraina. Poză cu caracter ilustrativ Foto: Hepta
Militari ruși din grupul de forțe Țentr (Centru) trag cu un obuzier autopropulsat 2S7M Malka spre pozițiile ucrainene. Poză cu caracter ilustrativ Foto: Hepta

Câștigul rus din ultimul an reprezintă mai puțin de 1% din teritoriul ucrainean

Într-o lună, forțele Moscovei au cucerit 713 km2 de teritoriu ucrainean, față de 79 km2 recuperați de Kiev, ceea ce reprezintă un avans net de 634 km2. În general, ultimele 12 luni au fost marcate de o avansare a armatei ruse în Ucraina.

Din august 2024 până în iulie 2025, rușii au cucerit aproape 5.900 km2, față de 1.360 km2 în cele douăsprezece luni anterioare. Cu toate acestea, câștigul rus din ultimul an reprezintă mai puțin de 1% din teritoriul ucrainean dinaintea războiului, inclusiv Crimeea și Donbass.

În nordul Donbasului și dincolo de acesta, apărarea Ucrainei se erodează din cauza lipsei de personal, lăsând sectorul de la Dnipropetrovsk la Ceasiv Yar în nevoie urgentă de întăriri.

În vara anului 2025, Ucraina și-a reconstituit rezervele, în special prin reechiparea brigăzilor epuizate în timpul incursiunii și retragerii din Kursk. Kievul ar putea încerca să angajeze aceste formațiuni într-o nouă ofensivă, în ciuda faptului că are mai puține forțe neangajate decât în 2024, în speranța unui plan mai bine formulat.

