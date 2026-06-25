Este vorba despre un indicator sub formă de triunghiu, marcat ne o margine roșie și care are în interior o bulină neagră.

Prezent pe șosele din România din 2014, indicatorul rutier încă nu este cunoscut foate bine de șoferii români.

Ce este punctul negru de pe indicator rutier din România

Acest indicator pentru șoferi este un semn care marchează drumurile cu risc ridicat de accidente grave.

Practic, el semnalează porțiuni periculoase, stabilite pe baza unor statistici oficiale.

Conceptul de „punct negru” este definit de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră. Potrivit articolului 3, litera n), este vorba despre un segment de drum public unde rata accidentelor grave depășește media pe o unitate de distanță similară.

„Punctul negru” este identificat pe baza analizelor realizate de Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.), care ia în calcul accidentele grave dintr-o perioadă de cel puțin cinci ani.

De regulă, aceste sectoare problematice nu depășesc un kilometru și sunt locurile unde s-au înregistrat cel puțin zece accidente grave în intervalul analizat. Spre deosebire de alte semne de circulație, acesta nu introduce reguli suplimentare, ci funcționează ca un avertisment pentru șoferi: urmează un tronson de drum unde riscul de accidente este crescut.

Ce trebuie să facă șoferii când văd acest indicator

Iată ce este indicat să facă șoferii români atunci când întâlnesc un astfel de semn:

să fie extrem de prudenți

este indicat să reducă viteza

să mențină o atenție sporită la trafic și să evite manevrele riscante, precum, frânatul, mai ales pe vreme nefavorabilă sau pe drumuri cu vizibilitate redusă.

„Punctul negru” este un semnal clar că, în zona respectivă, accidentele grave au fost frecvente, iar siguranța trebuie să fie prioritară.

Introducerea acestui indicator în România a fost un pas spre alinierea la standardele europene privind siguranța rutieră.

În alte țări europene, marcarea zonelor cu risc ridicat a demonstrat că poate reduce semnificativ numărul de accidente prin conștientizarea șoferilor asupra pericolelor iminente.

Indicatorul rutier „punct negru” nu este doar un simbol, ci rezultatul unor analize amănunțite ale accidentelor, fiind un exemplu clar al modului în care datele statistice pot contribui la prevenirea tragediilor rutiere.

România, primele locuri în UE la mortalitate rutieră

În România, accidentele rutiere continuă să reprezinte o problemă majoră de siguranță publică. În ultimii ani, numărul accidentelor grave s-a menținut la câteva mii anual, iar bilanțul victimelor rămâne ridicat.

În mod uzual, se înregistrează în jur de 3.800–4.000 de accidente rutiere grave pe an, în urma cărora își pierd viața aproximativ 1.300–1.400 de persoane, iar alte câteva mii sunt rănite grav.

Raportat la populație, România are una dintre cele mai ridicate rate ale mortalității rutiere din Uniunea Europeană.

În medie, se înregistrează aproximativ 70 de decese la un milion de locuitori, ceea ce plasează țara semnificativ peste media europeană, care este de aproximativ 44 de decese la un milion de locuitori.

Prin comparație, state precum Suedia sau Danemarca au niveluri mult mai scăzute, de aproximativ 20–25 de decese la un milion de locuitori, în timp ce unele țări din regiune, precum Bulgaria, au valori apropiate de cele ale României.

Chiar dacă numărul total de accidente nu este neapărat mai mare decât în alte state europene, diferența esențială este gravitatea acestora: în România, o proporție mai mare de accidente se soldează cu victime decedate sau rănite grav, ceea ce explică poziția țării în clasamentele europene privind siguranța rutieră.

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