Într-un interviu acordat pentru jurnalista Maricika Padalko, Laura Loomer (33 de ani) a prezentat scuze ucrainenilor și a sugerat că nu ar fi fost primită la fel de bine la Moscova precum la Kiev dacă ar fi criticat regimul din Rusia.

„Îmi este cu adevărat rușine de unele dintre lucrurile pe care le-am spus anterior. Prin urmare, vreau să prezint scuze ucrainenilor (…) pentru cuvintele mele despre țara voastră. La urma urmei, toți cei pe care i-am întâlnit aici au fost incredibil de amabili cu mine. Și sunt aproape sigură că nu aș fi fost primită la fel la Moscova dacă aș fi criticat autoritățile ruse; cred că KGB-ul m-ar fi găsit foarte repede la hotel”, a declarat Loomer.

Influencerița, o voce importantă în tabăra MAGA, a insistat că a fost „tratată călduros” de oficialii ucraineni, inclusiv de președintele Volodimir Zelenski. În opinia ei, Putin nu ar fi invitat-o la un interviu, așa cum a făcut Zelenski, dacă i-ar fi criticat regimul.

Influencerița s-a dus să vadă „dovezi” ale propagandei ruse și s-a răzgândit

Laura Loomer, o aliată înfocată a lui Donald Trump cunoscută pentru mesajele controversate publicate pe rețelele de socializare, s-a întâlnit joi cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Kiev. Ea și-a explicat vizita la Kiev pentru a vedea de la fața locului „dovezi” ale propagandei ruse care i-au fost „transmise”.

Timp de mai mulți ani, Loomer a minimalizat invazia Rusiei în Ucraina și a distribuit mesaje favorabile narațiunilor ruse către cei aproape două milioane de urmăritori ai săi.

„Tocmai am trăit primul meu atac aerian în Ucraina. Sirenele urlă. Aceasta este realitatea de zi cu zi pentru fiecare ucrainean”, a scris Loomer pe platforma X în timpul vizitei, subliniind apoi că „trebuie să avem claritate morală” asupra războiului ruso-ucrainean.

Schimbarea de poziție este una semnificativă pentru o voce influentă care, în trecut, a criticat sprijinul Statelor Unite pentru apărarea Ucrainei.

Laura Loomer îi sugerează lui Putin să nu mai pretindă că apără creștinismul

În timpul vizitei în Ucraina, ea a văzut mai multe locuri distruse de bombardamentele rusești, inclusiv o biserică. „Nu cred că ar trebui să ne permitem să pretindem că protejăm creștinismul dacă încercăm să-l lovim pe Iisus Hristos cu o dronă”, a declarat ea, criticându-l pe Vladimir Putin, care încearcă să se poziționeze ca luptător pentru valorile tradiționale în timp ce le încalcă din plin.

„M-am întâlnit cu (…) șefii agențiilor care combat dezinformarea rusească. (…) Mi-au arătat cum combate Ucraina propaganda rusească. Sper că într-o zi ceva similar va apărea în Statele Unite”, a adăugat Loomer.

„Foarte bine!!!”, a reacționat Donald Trump în legătură cu declarațiile făcute de Loomer după călătoria ei în Ucraina.

Tabăra MAGA, divizată asupra războiului ruso-ucrainean

„Ce impact ar putea avea această schimbare la Washington?”, se întreabă ziarul francez L’Express. Noua poziție a Laurei Loomer este departe de a fi nesemnificativă. Scepticismul față de ajutorul american acordat Ucrainei este adânc înrădăcinat într-un segment al dreptei americane, în special în rândul unor apropiați ai lui Donald Trump. De exemplu, vicepreședintele J.D. Vance a fost mult timp unul dintre cei mai vocali oponenți ai continuării sprijinului militar american, iar problema ucraineană continuă să-i împartă pe conservatori între cei care pledează pentru o implicare sporită alături de Kiev și cei care solicită retragerea.

Deoarece are acces rar la președintele american, schimbarea de opinie a Laurei Loomer ar putea ajuta la schimbarea anumitor percepții în cadrul electoratului conservator. Călătoria ei s-ar putea să nu influențeze decisiv dezbaterea dreptei americane despre războiul ruso-ucrainean, dar ilustrează o ruptură tot mai mare în cadrul mișcării Maga.

Pentru Kiev, noua abordare a Laurei Loomer reprezintă mai presus de toate o oportunitate simbolică: să arate unui segment al dreptei americane că realitatea de pe teren nu corespunde narațiunilor diseminate de ani de zile de propaganda Kremlinului. Rămâne de văzut dacă călătoria Laurei Loomer va rămâne un gest izolat sau dacă va marca începutul unei schimbări mai ample în tabăra lui Trump.

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