Este cel mai mare nivel atins de indicele ROBOR la trei luni din ultimii 9 ani, după ce un nivel mai mare a fost înregistrat în data de 11 februarie 2013. La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 6,13% pe an, de la 6,12% pe an, în ziua precedentă, iar ROBOR la 12 luni s-a majorat la 6,32% pe an, de la 6,31% pe an luni.

Pe 10 mai, BNR a decis majorarea dobânzii-cheie de la 3% la 3,75%, iar decizia duce la rate mai mari pentru românii cu credite în lei.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 1,86% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2021, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,17%.

În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

