Este cel mai mare nivel atins de indicele ROBOR la trei luni din ultimii 9 ani, după ce un nivel mai ridicat al ROBOR a fost consemnat în 6 august 2013 – 4,28% pe an.

La începutul lui 2020, indicele ROBOR la 3 luni era 3,19% pe an, iar la începutul anului trecut se situa la 1,98%.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat luni la 4,30% pe an, de 4,17% anterior, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la 4,40% pe an, de la 4,28% pe an vineri.

Pe 9 februarie, Banca Centrală majora dobânda-cheie de la 2% la 2,5%, iar o zi mai târziu indicele ROBOR la 3 luni ajungea la 3,53%, iar de atunci continuă să crească. Potrivit previziunilor Raiffeisen Bank, indicele ROBOR la trei luni urma să atingă 3,70% la finalul lunii iunie și 3,85% la finalul lunii decembrie.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 1,17% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul III 2021, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,08%.

