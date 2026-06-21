Ce oferte au la dispoziție românii din diaspora?

Clienții care își deschid un cont 100% online și gratuit, direct din aplicația BT Pay, primesc cashback de 5%, de până la 100 de euro, din plățile efectuate cu telefonul.

Pentru cei care vor să își cumpere o locuință în România, banca oferă credite imobiliare fără comision de analiză, fie cu dobândă fixă introductivă pe 2 sau 3 ani, fie cu dobândă variabilă în lei sau euro.

Tot din BT Pay, clienții pot încheia o asigurare pentru locuința din România și pot primi cashback de 15% din valoarea poliței.

O altă ofertă vizează sănătatea: prin parteneriatul cu Regina Maria, din aplicație sunt disponibile șase abonamente medicale, adaptate vârstei și sexului, cu discount de 40%. Acestea includ analize, consultații și investigații ce pot fi efectuate la venirea în țară, dar și telemedicină non-stop, terapie online și reduceri la servicii stomatologice.

Oferte de vară

Pentru cei care merg la festivaluri, BT Pay permite emiterea unui card de posesor desemnat pentru o persoană dragă, cu discount la abonamentele UNTOLD ONE. Tot pentru iubitorii de festivaluri, emiterea unui card virtual în valută (euro sau dolari) oferă șansa de a câștiga una dintre cele 10 invitații duble la Nibiru, pe litoral.

Părinții care fac copilului un cont BT Pay Kiddo primesc 10% cashback, de până la 50 de lei, dacă cel mic cheltuiește minimum 300 de lei în perioada campaniei. Aceștia intră automat și în tragerea la sorți pentru trei kituri-surpriză în valoare de 400 de euro fiecare, ce includ un abonament dublu UNTOLD și gadgeturi la alegere.

Nu în ultimul rând, cei care comandă un card McLaren Gold în euro, fizic sau virtual, participă la tragerea la sorți pentru 10 kituri cu promoționale oficiale.

Cum se înscriu clienții?

Toate ofertele pot fi accesate de pe telefon sau online, pe site-ul băncii: Acasă e oriunde simți că se poate • Oferte Banca Transilvania, până pe 30 iunie.

Foto: Banca Transilvania