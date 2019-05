Informații noi despre starea de sănătate a lui Mihai Constantinescu. Finul său, Keo, a spus exact cum se simte artistul

Keo a spus că a stat de vorbă astăzi cu partenera de viață a lui Mihai Constantinescu, Simona, care este neliniștită de veștile mai mult sau mai puțin adevărate care circulă despre Mihai Constantinescu.

De asemenea, Keo a afirmat că starea îndrăgitului artist Mihai Constantinescu, este stabilă.

„Noi am fost împreună de Paşte. Părinţii ei au vorbit cu el chiar cu o seară înainte să se întâmple evenimentul recent. Era bine, era ok. Avea mai multe probleme pe care el a încercat să le ţjnă ascunse pentru că era un tip discret pentru că el voia ca publicul să primeasc doar muzică din partea sa. Era slăbit, dar Mihai are o putere extraordinară şi o dorinţă de a trăi şi de a învinge boala şi este un luptător.

Astăzi am vorbit cu Simona. Au fost date foarte multe fake news-uri care o neliniştesc pe Simona. Mihai a avut acel stop-cardio respirator în acea dimineaţă. Au trecut 10 minute până a venit salvarea. El este într-o stare stabilă. Nu s-au mai întâmplat alte stopuri şi nici moarte cerebrală. Toate informaţiile au fost false.

El este stabilizat, într-adevăr, situaţia este gravă, pentru că a stat cu creierul neoxigenat câteva minute, dar rugămintea familiei este ca lumea să se liniştească un pic şi să nu mai abereze. Trebuie să gândim pozitiv”, a spus Keo, potrivit spynews.ro.

Mihai Constantinescu se află în moarte cerebrală la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Floreasca din Capitală, după ce luni seara a suferit un stop cardio-respirator.

