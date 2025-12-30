Modul de operare al infractorilor

Jaful a fost descoperit în dimineața zilei de luni, 29 decembrie, în urma declanșării unui sistem de alarmă la incendiu. Potrivit comunicatului poliției, spargerea a avut loc la o sucursală locală a unei bănci din rețeaua Sparkasse, care este un grup de bănci de economii, situată pe strada Nienhof din cartierul Buer, potrivit publicației Blick.

Hoții, a căror identitate este încă necunoscută, au profitat de liniștea specifică sărbătorilor de Crăciun și au folosit un burghiu de mari dimensiuni pentru a perfora un perete al camerei de tezaur.

„Burghiul folosit nu poate fi găsit într-un magazin obișnuit de bricolaj”, a precizat un purtător de cuvânt al Poliției din Gelsenkirchen.

Imaginea publicată de autorități arată o gaură mare în seif, prin care au fost accesate casetele de valori. Conform primelor cercetări, infractorii au pătruns în clădire printr-o parcare situată pe strada De-La-Chevallerie. De aici, au ajuns într-o cameră de arhivă, unde au perforat peretele ce ducea spre camera de tezaur.

Pe podeaua camerei de arhivă au fost găsite mai multe acte aruncate, iar în perete se observă lipsa mai multor cărămizi în zona în care a fost realizat orificiul.

Sute de clienți, afectați de jaful bancar

La scurt timp după ce spargerea a devenit cunoscută, aproximativ 200 de persoane s-au adunat în fața băncii pentru a solicita informații. Mulți dintre aceștia au dorit să afle dacă bunurile lor au fost afectate.

„Am economisit toată viața noastră și am dus totul acolo pentru a fi în siguranță”, a declarat cu lacrimi în ochi un client al băncii pentru agenția de presă dpa.

Din cauza numărului mare de persoane adunate, poliția a fost nevoită să evacueze sala de așteptare a băncii. „Banca va contacta clienții afectați în următoarele zile, după finalizarea anchetei”, a transmis o polițistă celor prezenți, încercând să calmeze spiritele.

Prejudiciul este estimat la 30 de milioane de euro

Potrivit postului german WDR, aproximativ 90% din cele 3000 de casete de valori din bancă au fost golite, iar valoarea prejudiciului este estimată la 30 de milioane de euro. Totuși, până când nu se va stabili ce anume lipsește din aceste casete, valoarea exactă a prejudiciului rămâne necunoscută.

Reprezentanții băncii au precizat că fiecare casetă de valori este asigurată cu o sumă de 10.300 de euro. Un alt element important al anchetei este identificarea momentului exact al spargerii. Deși se suspectează că infracțiunea a avut loc în timpul sărbătorilor de Crăciun, autoritățile nu au stabilit încă o dată precisă. Totodată, nu este clar de ce alarma de incendiu a fost declanșată în jurul orei 3.58 dimineața.

Investigații în desfășurare: posibilă fugă cu un Audi RS6

Conform publicației Focus, infractorii ar fi folosit un Audi RS6 pentru a părăsi locul faptei. Automobilul avea numere de înmatriculare din orașul german Hanovra, dar poliția a confirmat că acestea erau furate. Se speculează, de asemenea, că hoții ar putea proveni din Olanda.

Poliția din Gelsenkirchen continuă ancheta și face apel la locuitori să raporteze orice informație despre sunete suspecte auzite în zilele anterioare incidentului.

Un furt similar a avut loc în Berlin, în urmă cu 12 ani

Acest incident amintește de o altă spargere spectaculoasă, care a avut loc în Berlin, în anul 2013. Atunci, o bandă de hoți a săpat un tunel timp de un an pentru a ajunge într-o cameră de tezaur a Băncii Populare din Berlin-Steglitz. Hoții au provocat incendii pentru a șterge urmele și a sabota sistemele de securitate.

În urma acelei spargeri s-a furat o sumă considerabilă de bani, însă valoarea exactă nu a fost niciodată confirmată oficial.

