„Autori necunoscuți au profitat de liniștea sărbătorilor de Crăciun pentru a da o gaură într-un seif cu un burghiu”, a anunțat poliția. Anchetatorii au fost alertați cu privire la spargere de către pompieri, după ce alarma de incendiu s-a declanșat luni dimineața, în jurul orei 3.58.

„Probabil, praful generat în timpul forajului a declanșat alarma de incendiu”, a spus purtătorul de cuvânt al Poliției. Potrivit Bild, hoții au folosit apă în timpul forajului pentru a reduce la minimum căldura și praful.

„Au avut cunoștințe tehnice”, a continuat purtătorul de cuvânt. Burghiul folosit de autorii crimei nu este ceva ce se poate cumpăra dintr-un magazin oarecare. Momentul ales – în perioada Crăciunului – a fost, de asemenea, intenționat: sucursala casei de economii de pe Nienhofstrasse fusese închisă încă din ajunul Crăciunului. Cât timp au forat rămâne deocamdată un mister.

„Conform primelor investigații, făptașii au intrat în clădirea casei de economii printr-o parcare de pe strada De-La-Chevallerie și au fugit cu prada pe aceeași rută. Valoarea pagubei nu a fost încă stabilită”, a continuat poliția.

Totodată, modul exact în care au pătruns suspecții în clădire este încă în curs de investigare. Cert este că mașina cu care au fugit trebuie să fi fost lăsată în parcarea subterană.

Potrivit purtătorului de cuvânt al poliției, există mai multe coridoare subterane care duc la clădirea casei de economii. Autorii au forțat intrarea în seif dintr-unul dintre birourile casei de economii.

Anchetatorii speră să identifice martori care ar putea clarifica momentul în care a început spargerea și care au observat ceva suspect în zonă.