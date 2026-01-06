Consumul frânează

Aceștia arată însă că va frâna consumul în continuare, dar acest lucru va aduce unele beneficii, precum reducerea deficitului de cont curent, care ar trebui să scadă sub 8,0 % din PIB în 2025 și să se apropie de 7,0 % în 2026.

Mai mult, urmează scăderea inflației și a dobânzilor.

„Ne așteptăm ca inflația să se încheie la 9,8% la sfârșitul anului 2025, cu o medie de 7,3% pe an, și apoi să scadă la 4,5% până la sfârșitul anului 2026, cu o medie anuală de 7,2%. Scenariul nostru de bază presupune că Banca Națională a României va reduce ratele cu 100 de puncte de bază (un punct procentual – n.r.) în 2026, începând cu o reducere de 25 de puncte de bază în mai 2026”, spune ING Bank, citată de Economica.net.

Riscul stabilității politice

Există și riscuri: cel de execuție a planurilor, plus stabilitatea fiscală și cea politică.

Banca estimează că deficitul va fi de 8,15% din PIB în 2025, sub nivelul de 8,4% convenit cu Comisia Europeană.

Spațiul fiscal ar urma să fie folosit pentru accelerarea de investiții și reforme, mai ales că termenul de august 2026 pentru terminarea PNRR se apropie rapid.

România a majorat în 2025 TVA și accize, iar de la începutul acestui an a majorat taxele pe locuințe și mașini, plus iarăși accizele.

Au crescut exporturile

ING notează că în perioada ianuarie-octombrie exporturile au crescut cu 4,3% în termeni anuali, față de reducerea de 1,2% din aceeași perioadă a anului 2024.

Consumul privat mai slab ar urma să reducă presiunea pe deficitul comercial, iar deficitul de cont curent ar urma să scadă de la 7,8% în 2025 la 7,2% în 2026.

Banca notează că „riscurile în privința inflației rămân duble” și că principala problemă o constituie liberalizarea de la gaze, care ar urma să fie realizată din aprilie 2026.

Leul va termina la 5,15 unități pentru euro

Datorită fondurilor europene ar urma să existe presiuni pentru aprecierea leului, iar o inflație mai mică ar permite Băncii Naționale să reducă dobânzile.

„Chiar dacă va urma un an cu un aflux record de fonduri din UE, considerăm că BNR ar prefera, în general, să evite surplusurile mari înregistrate în ultimii doi ani, găsind un echilibru între un mediu cu condiții financiare ceva mai relaxate decât ar implica rata de referință, dar nu atât de relaxate încât să necesite intervenții masive pe piața valutară în cazul apariției unor tensiuni pe piață”, subliniază ING Bank.

Pe piața valutară, olandezii consideră că BNR va menține un control ferm asupra leului. De la intervalul actual de 5,09-5,10, se anticipează o depreciere până la 5,15 până la sfârșitul anului 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE