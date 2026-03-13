Inginerul a investit inițial sume mici

„Bună ziua, sunt Jean Reno!”, așa începea reclama care l-a atras pe Pascal, un inginer de 50 de ani, într-o capcană. Anunțul promova o platformă aparent profitabilă de tranzacționare, relatează publicația franceză Le Figaro.

Victima a povestit cum a început să investească sume mici, depunând inițial 250 de dolari. În scurt timp, suma a crescut la 8.000 de dolari.

Reprezentanții platformei i-au câștigat încrederea permițându-i să retragă 4.000 de dolari, bani care i-au fost virați în cont.

Convins de succes, Pascal a decis să investească toate economiile familiei, inclusiv 195.000 de euro. Suma afișată în contul său virtual a crescut rapid la 500.000 de dolari. Încurajat de câștiguri, bărbatul a încercat să retragă banii.

Escrocii i-au cerut să plătească o taxă suplimentară pentru a-și putea accesa fondurile. În acel moment, Pascal a început să suspecteze că este victima unei escrocherii.

După ce a consultat platforma sa de schimb de criptomonede, Pascal a aflat că tranzacțiile afișate în contul său nu reflectau realitatea, iar banii săi dispăruseră.

Bărbatul și-a ipotecat casa pentru a face față pierderilor masive

Conform avocatului său, Jocelyn Ziegler, inginerul și-a ipotecat casa pentru a face față pierderilor masive. Pascal a depus o plângere împotriva autorilor necunoscuți ai escrocheriei, dar și împotriva băncii sale.

„Considerăm că a existat o neîndeplinire a obligației de vigilență din partea băncii, conform legii. Când o persoană folosește un cont într-un mod neobișnuit, banca ar trebui să o contacteze pentru a semna o declarație de responsabilitate. Acest lucru nu s-a întâmplat în cazul lui Pascal”, a explicat avocatul său.

Drept urmare, el solicită băncii să își asume o parte din vină, mai ales că, potrivit afirmațiilor sale, „în anul 2025, numeroase instanțe au condamnat bănci în cazuri similare, cu despăgubiri ce variază între 60 și 70% din suma pierdută”.

Cu toate acestea, banca susține că a respectat toate procedurile, subliniind că tranzacțiile au fost aprobate de client.

Actorul Jean Reno nu a rămas indiferent

În acest caz, nici actorul Jean Reno nu a rămas indiferent. Imaginea sa a fost utilizată fără permisiune în reclama falsă care l-a înșelat pe Pascal.

Actorul a declarat pentru un cotidian regional că „regretă că notorietatea sa a fost exploatată în acest mod fraudulos” și că a depus, la rândul său, o plângere pentru uzurpare de identitate.

În prezent, ancheta penală este în desfășurare, dar identificarea și aducerea în fața justiției a făptașilor se anunță dificilă. Primele indicii arată faptul că escrocheria a fost orchestrată din Asia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE