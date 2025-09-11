Atac mortal în fața vizitatorilor

Victima, identificată ca Jian Rangkharasamee, lucra de aproape 30 de ani ca îngrijitor de lei. Bărbatul a coborât din mașina de serviciu în incinta leilor, încălcând regulile stricte ale parcului, care interzic atât vizitatorilor, cât și personalului să părăsească vehiculele în această zonă.

A zookeeper on Wed was attacked and killed by a pack of #lions at a #Bangkok #zoo, as tourists witnessed the incident and tried to intervene to save him. The shocking attack lasted about 15 minutes, with visitors attempting to intervene by honking car horns and shouting to… pic.twitter.com/8ZzsKFwXU0 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 11, 2025

Un leu s-a apropiat pe furiș și l-a atacat din spate, doborându-l la pământ. În câteva secunde, alți trei sau patru lei s-au alăturat, sfâșiindu-l sub ochii îngroziți ai turiștilor.

„Leul a atacat îngrijitorul când a coborât din mașină. Era la aproximativ 10 metri, s-a apropiat încet și l-a prins din spate, trăgându-l la pământ și mușcându-l”, a relatat profesorul Tavatchai Kanchanarin, medic martor la tragedie.

Turiștii au încercat să-l salveze

Vizitatorii din mașinile aflate în apropiere au început să claxoneze și să strige, încercând să îndepărteze animalele. Însă leii au continuat să muște, iar atacul s-a prelungit minute în șir.

Oficialii parcului au anunțat că îngrijitorul a fost ucis de leul pe care îl crescuse încă de mic, de aproape 20 de ani, și au dispus închiderea zonei cu animale periculoase, subliniind că atacul a fost un comportament natural de prădător. Foto: Sky News Australia / X

„Mulți oameni au asistat la incident, dar nu știau cum să ajute. Au claxonat și au strigat, dar fără rezultat”, a mai spus profesorul Kanchanarin.

După aproximativ un sfert de oră, alți angajați au reușit să ajungă la victimă și să îndepărteze animalele. Rangkharasamee a fost transportat de urgență la spital, dar medicii au declarat decesul la scurt timp.

Autoritățile investighează

Poliția a precizat că bărbatul a încălcat protocolul de siguranță. „În mod normal, îngrijitorul trebuia să rămână în vehicul, iar leul s-ar fi retras odată ce motorul era pornit. În acest caz, ușa mașinii era deschisă”, a explicat colonelul Niruchphon Yothamat de la poliția Khannayao.

UPDATE: Park officials announced that the zookeeper was mauled to death by a the lion that had been raised by the man since it was small, for 20 years. The park has ordered the closure of the dangerous animal zone, noting that it is a predatory animal's behaviour and one should… pic.twitter.com/htTIxC7fWo — Khaosod English (@KhaosodEnglish) September 10, 2025

Un alt îngrijitor, Phanom Sitsaeng, a fost primul care a încercat să intervină, dar rănile provocate de lei erau deja fatale.

În urma tragediei, Departamentul Parcurilor Naționale, Faunei și Conservării Plantelor (DNP) a dispus închiderea temporară a zonei safari pentru verificări de siguranță.

Furia organizațiilor pentru protecția animalelor

Un oficial al parcului a declarat că toți cei 32 de lei din incintă sunt autorizați și că regulile de siguranță sunt „mereu repetate” personalului. Despre Rangkharasamee, acesta a spus: „Era un om bun”.

Însă organizațiile pentru protecția animalelor au criticat aspru parcul. Edwin Wiek, de la Wildlife Friends Foundation Thailand, a avertizat: „Acest incident ar trebui să fie un memento clar că aceste animale, chiar crescute de oameni, rămân extrem de periculoase și pot reacționa violent oricând”.

Grupul PETA a transmis la rândul său că Safari World „trebuie să relocheze leii într-un sanctuar, pentru că animalele nu au greșit cu nimic, ci doar și-au urmat instinctele naturale”.

Thailanda, țara unde leii trăiesc și în curțile oamenilor

Safari World Bangkok a mai fost criticat în trecut pentru spectacole controversate cu animale, inclusiv pentru fotografii în care un urangutan îmbrățișează și atinge turiști.

De altfel, deținerea de lei este legală în Thailanda, iar numărul lor în captivitate a crescut semnificativ în ultimii ani – aproape 500 de exemplare trăiesc acum în grădini zoologice, ferme de reproducere, cafenele cu animale și chiar în gospodării private, potrivit South China Morning Post.