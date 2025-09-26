Ofițerii au fost cei care au descoperit mistreții tineri în cavou.

Sébastien Dzikowski, reprezentantul Primăriei Antibes, a explicat: „Când am deschis cavoul ne-am dat seama că porcii mistreți intraseră înăuntru cu o seară înainte”.

Cimitirul Semboules e situat într-un parc natural, ceea ce explică prezența frecventă a mistreților în zonă.

Julien Coste, șeful echipei de la cimitir, a declarat: „Îi poți vedea când cimitirul este închis, dar mai ales în zilele de după ploaie. Poți vedea urme în zonele unde sunt stejari, pentru că asta îi atrage cel mai mult”.

După acest incident, primăria a luat măsuri pentru a preveni situații similare.

„Vom consolida treptat gardul și vom instala un zid scund la bază pentru a preveni orice pătrundere a mistreților”, a precizat Sébastien Dzikowski.

Un profesionist a fost chemat pentru a scoate mistreții din cavou. Aceștia au fost eliberați, spre ușurarea familiei îndoliate.

Cu toate acestea, ceremonia de înmormântare a fost amânată pentru o dată ulterioară.