Programul include peste 20 de activități diverse, de la întâlniri tehnice la ateliere și sesiuni de pitching. Printre momentele cheie se numără BegaTalks AI, un meetup dedicat profesioniștilor în ingineria datelor și inteligență artificială.

Un alt punct de atracție este Demo Day | inVest – Urban Mobility Accelerator, unde 14 startup-uri vor prezenta soluții inovative în fața investitorilor. De asemenea, participanții vor avea ocazia să ia parte la un workshop despre Radical Product Thinking, susținut de Radhika Dutt, autor bestseller și fost angajat Google.

Conferința PROW reprezintă punctul culminant al săptămânii, fiind cel mai mare eveniment dedicat profesioniștilor din industriile digitale din vestul României. Aceasta va reuni peste 600 de participanți și speakeri internaționali.

