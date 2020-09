ÎNREGISTRĂRI AUDIO | Angajată a Spitalului Bagdasar, hărțuită la locul de muncă: “Bă, eu zic să te sinucizi, ia vezi, poate reușești”. Reacția: “Niște vorbe între colegi”

“Bă, eu zic să te sinucizi, ia vezi, poate reușești”, îi spune într-un mesaj audio Eduard Adrian Sarkisian, un coleg de la registratură, la sfârșitul lunii iunie.



Eduard Adrian Sarkisian

Registratoarea pune mesajul lui pe grupul de WhatsApp unde sunt mai mulți colegi de lucru, inclusiv asistenta șefă, șefa lor ierarhic. Bărbatul continuă și acolo: “Se pare că nu ai reușit :(“.

Referitor la vorbele vulgare de care sunt acuzat, sunt pur și simplu niște vorbe între colegi care până acum i-au plăcut și s-a amuzat, dar de când o acuzăm că greșește foarte mult și suntem trași la răspundere din cauza ei, nu îi mai convin.

Eduard Adrian Sarkisian, într-o notă trimisă conducerii Spitalului Bagdasar-Arseni:

Notă trimisă de Eduard Adrian Sarkisian conducerii Spitalului Bagdasar-Arseni

Ziarul l-a contactat pe Sarkisian pe același număr de telefon mobil, însă acesta n-a răspuns. Asta deși a citit mesajul de pe WhatsApp, în care reporterii îi spuneau care sunt acuzațiile colegei sale.



***

“Nu am omorât pe nimeni, doar muncesc, dar din păcate am ghinionul de a nu fi pilă”

Femeia a venit prin transfer de la Spitalul Malaxa, unde lucrase aproximativ cinci ani. La câteva luni după transfer, a început comportamentul agresiv din partea colegilor, povestește ea.

Bianca Cristina Murărașu spune că acest comportament se datorează faptului că i s-a spus că ea ocupă locul care era rezervat pentru o altă persoană, pe pile.

Recomandări Confesiunile unui violator în serie. Deși judecat, Bogdan Giuseppe pretinde că s-a văzut cu peste 100 de fete în ultimul an, “pentru o cercetare științifică”

Își bat joc de mine, îmi dau scaun de grădiniță ca să nu ajung la recepție, nu vor să mă lase sa fac nimic, m-au izolat, iar starea mea de sănătate se degradează. Bianca Cristina Murărașu:

Bianca Cristina Murărașu

Registratoarea mai povestește că într-o zi asistenta șefă a jignit-o: “mi-a spus că greșesc foi, că sunt proastă și a ajuns chiar și de mama să vorbească urât. Am rugat-o frumos să îmi arate greșelile, dar nu a vrut”, povestește femeia.

Răspunsul asistentei șefe, în declarația dată pentru conducerea spitalului: “Afirmațiile doamnei Murărașu Dinu Bianca referitoare la modul meu de adresare către dânsa sunt neadevărate (…)”.

“Nu am nimic de adăugat față de cele deja comunicate în scris conducerii spitalului”, ne-a transmis Victoria Elena Homorogan.

Răspunsul asistentei șefe, în declarația dată pentru conducerea spitalului

Foștii ei colegi de la Malaxa o descriu pe Bianca Murărașu drept o persoană cu un caracter dificil, însă “era o femeie blindată de informații, o persoană care se asigura mereu că are o dovadă pentru orice spune și face”.



Recomandări Ghid complet pentru părinți. 25 de întrebări și răspunsuri despre începerea școlii

A mers la toate instituțiile statului să ceară ajutorul

Femeia s-a adresat Ministerului Sănătății, care n-a făcut decât să trimită plângerea ei la spitalul de care se plângea. Plângerile au fost trimise complet neanonimizat, departe de protejarea unei persoane care se adresa Guvernului tocmai pentru că are probleme la acel loc de muncă.

Andi Nodiț, managerul spitalului, declară pentru Libertatea că asta este procedura legală: instituțiile statului trimit petițiile pe care le primesc spre instituția pe care o consideră competentă pentru soluționare, chiar dacă aceasta, de multe ori, este exact instituția împotriva căreia este formulată plângerea.



Managerul spitalului a răspuns atunci că „aspectele semnalate nu sunt justificate”.



Andi Nodiț, managerul spitalului, declară pentru Libertatea că asta este procedura legală

“Vreau doar sa muncesc fără să fiu proasta lor” – Bianca Murărașu

Recomandări Ce răspund maghiarii din Transilvania atunci când sunt întrebați dacă ar trebui să învețe limba română

Registratoarea a trimis apoi și înregistrările, către departamentul legal al spitalului, pe 9 iulie, dar nu a mai primit niciun răspuns.



Libertatea a contactat conducerea spitalului. Managerul a spus că el nu a văzut nicio dovadă și că, la rândul lui, are mai multe plângeri împotriva registratoarei, din partea colegilor ei, care le-au formulat după ce au aflat de petițiile Biancăi Murărașu.



Pe de altă parte, femeia spune că ea nu a fost chemată în audiență la manager, ci doar colegii ei. Managerul confirmă acest lucru: ei nu i s-a mai luat niciun punct de vedere.



Managerul confirmă acest lucru: ei nu i s-a mai luat niciun punct de vedere

După ce Ministerul Sănătății a redirecționat petiția Biancăi Murărașu către conducerea spitalului, asistenta șefă, Elena Victoria Homorogan, i-a spus de față cu toată lumea că “a făcut-o de râs la minister, că a defăimat-o și că nu va pleca obrazul în față ei”.

Apoi, registratoarea a mers și la poliție. Poliția sectorului 4, secția 15 de poliție i-a răspuns pe data de 19.06 că se fac cercetări pentru comiterea infracțiunii de hărțuire.





Poliția i-a răspuns că se fac cercetări pentru comiterea infracțiunii de hărțuire

Alt răspuns de la poliție, a venit pe data de 10 august, când a fost informată că există un dosar penal în lucru, în urma plângerii depuse de ea.



Alt răspuns de la poliție, a venit pe data de 10 august, când a fost informată că există un dosar penal în lucru

Pe 7 august, președintele Iohannis a promulgat legea care interzice hărțuirea la locul de muncă.



Potrivit legii, “constituie hărţuire morală la locul de muncă şi se sancţionează disciplinar, contravenţional sau penal, după caz, orice comportament exercitat cu privire la un angajat de către un alt angajat care este superiorul său ierarhic, de către un subaltern şi/sau de către un angajat comparabil din punct de vedere ierarhic, în legătură cu raporturile de muncă și care să aibă drept scop sau efect o deteriorare a condiţiilor de muncă prin lezarea drepturilor sau demnităţii angajatului, prin afectarea sănătăţii sale fizice sau mentale sau prin compromiterea viitorului profesional al acestuia, comportament manifestat în oricare dintre următoarele forme:



a) conduită ostilă sau nedorită;

b) comentarii verbale;

c) acţiuni sau gesturi”.



Legea pedepsește exact comportamentul denunțat de Bianca Murărașu.



“Am ajuns să vin cu frică la muncă, nu am cui să cer ajutorul, nici la sindicat, că acolo este asistenta șefă, și nici la manager. De un an și jumătate eu plâng pe la colțurile spitalului. Mama s-a îmbolnăvit mai rău că mă simte când vin tristă acasă. Nu am omorât pe nimeni, doar muncesc, dar din păcate am ghinionul de a nu fi pilă”, spune femeia.

Momentan, Bianca Murărașu este în concediu medical, până pe data de 16 septembrie. Femeia spune că își dorește un singur lucru: să poată merge liniștită la lucru și să i se atragă atenția într-un mod civilizat atunci când greșește.



PARTENERI - GSP.RO În Columbia toată lumea știe cine este soția lui Giovanni Becali. L-au eliberat imediat dintr-o pușcărie din Bogota când au aflat cum o cheamă

PARTENERI - PLAYTECH Descoperire uluitoare în casa lui Gheorghe Dincă! A filmat prin geam și a rămas mut de ce a găsit acolo VIDEO

HOROSCOP Horoscop 12 septembrie 2020. Scorpionii au nevoie de clarificări. Penumbra le place, dar nu le este utilă