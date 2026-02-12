Mii de mașini, pericol pe șoselele din România. Ce au găsit inspectorii RAR la controalele din trafic

Peste o treime dintre autovehiculele verificate în trafic, în anul 2025, prezentau deficiențe tehnice majore sau periculoase, fiind declarat neconforme, iar mii de mașini au fost considerate un pericol iminent de accident, anunță Registrul Auto Român.

Probleme la frâne și direcție

Pe parcursul anului trecut, inspectorii RAR au verificat din punct de vedere tehnic 92.219 vehicule, în toată țara. În urma controalelor, specialiștii au constatat că 38,5% dintre mașinile oprite aveau deficiențe tehnice majore și/sau periculoase și au fost declarate neconforme.

Cele mai multe probleme au fost identificate la:

instalația electrică de iluminare-semnalizare – 24,11%;

emisiile poluante – 20,46%;

punți, jante, anvelope și suspensie – 10,32%;

vizibilitate – 10,15%;

șasiu și elemente atașate șasiului – 9,22%.

Pericol iminent de accident la peste 4.000 de mașini

Neconformități la sistemul de frânare au fost depistate la 4,21% dintre vehiculele controlate, iar în 1,4% din cazuri au fost constatate probleme la sistemul de direcție.

Deficiențe din sfera poluării au fost identificate la 6.064 de vehicule. Totodată, inspectorii RAR au depistat în trafic și mașini cu defecțiuni periculoase la sistemele de frânare, direcție sau la punți și fuzete. Pentru 4.697 de vehicule s-a considerat că există pericol iminent de accident.

Aproximativ 1,8% dintre vehiculele verificate prezentau probleme legate de inspecția tehnică periodică – ITP fals, expirat sau anulat.

În urma controalelor mixte desfășurate de RAR și Poliția Rutieră, pe parcursul anului 2025, au fost aplicate 26.531 de sancțiuni. De asemenea, au fost retrase 22.027 de certificate de înmatriculare, au fost imobilizate 364 de vehicule și 188 de ITP-uri au fost anulate.

Situația din București și Ilfov

În București și județul Ilfov au fost verificate, în aceeași perioadă, 6.167 de vehicule. Dintre acestea, 68,2% prezentau diferite neconformități tehnice sau legate de acte, iar 1.110 mașini, adică 18%, prezentau pericol iminent de accident.

Din totalul autovehiculelor oprite, în 17,5% din cazuri s-au constatat deficiențe din sfera poluării, 5,5% aveau probleme legate de identificare, iar 3,3% aveau ITP fals, expirat sau anulat.

Cum poate fi recuperat talonul reținut

În urma controalelor mixte din această regiune au fost aplicate 3.394 de amenzi contravenționale și au fost retrase 3.032 de certificate de înmatriculare.

În situația în care una dintre măsurile luate este reținerea certificatului de înmatriculare, documentul poate fi redobândit numai după efectuarea unei inspecții tehnice specifice la reprezentanțele Registrului Auto Român din țară.

România rămâne lider în UE la mortalitatea rutieră

România rămâne pe primul loc în Uniunea Europeană la mortalitate rutieră, cu 77 de decese la un milion de locuitori, potrivit Buletinului Siguranței Rutiere. Această rată este aproape dublă față de media UE.

Analizele Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada 2015–2024 arată, însă, o reducere semnificativă a accidentelor grave în rândul tinerilor sub 24 de ani și al șoferilor între 25 și 44 de ani, unde numărul acestora s-a înjumătățit. Pe de altă parte, accidentele ușoare au crescut, afectând în special șoferii de vârstă mijlocie și înaintată.

În cazul conducătorilor auto peste 65 de ani, numărul acestor incidente s-a dublat în ultimul deceniu, de la 1.611 cazuri în 2015 la 3.632 în 2024. Șoferii cu vârste între 45 și 64 de ani au fost implicați în peste 10.355 de accidente ușoare în 2024, comparativ cu 7.036 în 2015.

